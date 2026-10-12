TRANSPORT. Veste bună pentru angajații din Parcul Industrial Sud! Transurban a introdus o cursă suplimentară după ora 23:00

Locale 12.10.2026 14:57
TRANSPORT. Veste bună pentru angajații din Parcul Industrial Sud! Transurban a introdus o cursă suplimentară după ora 23:00

Transurban Satu Mare a introdus, începând cu 12 octombrie, o cursă suplimentară pe Linia 2C, destinată persoanelor care lucrau în Parcul Industrial Sud și aveau nevoie de transport la finalul programului.

Angajații din Parcul Industrial Sud au beneficiat de o nouă opțiune de transport public, după ce Transurban Satu Mare a anunțat introducerea unei curse suplimentare pe Linia 2C. Măsura a intrat în vigoare luni, 12 octombrie 2026, și a fost gândită pentru a veni în sprijinul persoanelor care își încheiau activitatea târziu.

Noua cursă a fost programată cu plecare la ora 23:15 de la DeLonghi, oferind o alternativă de transport pentru angajații care aveau nevoie să ajungă spre alte zone ale municipiului.

Care era traseul cursei suplimentare

Potrivit anunțului Transurban, autobuzul urma să circule pe traseul: Bulevardul Lucian Blaga – Parcul Soarelui – Pod Decebal – Grădina Romei – Gara CFR – strada Grigore Ureche – strada Ion Ghica.

Prin introducerea acestei curse, operatorul de transport public a urmărit să îmbunătățească accesul angajaților din zona industrială la transportul în comun și să răspundă mai bine nevoilor călătorilor care terminau lucrul la ore târzii.

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