Consiliul Județean Satu Mare a început demersurile pentru evaluarea calității aerului, iar măsurătorile din teren vor contribui la stabilirea măsurilor necesare pentru menținerea unui mediu sănătos

Calitatea aerului din județul Satu Mare a fost în centrul unei ședințe de lucru în cadrul căreia au fost analizate datele necesare realizării unui studiu de specialitate. Documentul, aflat în curs de elaborare de către Consiliul Județean Satu Mare, va contribui la clarificarea situației actuale și va sta la baza Planului de menținere a calității aerului la nivel județean.

La întâlnire au participat reprezentanți ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului, Consiliului Județean Satu Mare, Instituției Prefectului, Administrației Bazinale Someș-Tisa și Direcției Județene de Mediu Satu Mare. Discuțiile s-au concentrat asupra informațiilor deja disponibile, precum și asupra datelor care au necesitat completări sau clarificări.

Măsurători în teren, cu ajutorul unui autolaborator

În perioada următoare, specialiștii urmau să se deplaseze în mai multe puncte din județ, unde să efectueze măsurători cu ajutorul unui autolaborator. Rezultatele obținute vor completa datele existente și vor permite o evaluare cât mai exactă a calității aerului.

Studiul va sta la baza unui plan județean

Pe baza concluziilor studiului urma să fie elaborat Planul de menținere a calității aerului pentru județul Satu Mare. Acesta va stabili măsurile necesare pentru păstrarea calității aerului și pentru gestionarea aspectelor identificate în urma evaluărilor.

Studiul va reprezenta, astfel, un instrument important pentru fundamentarea viitoarelor măsuri de protecție a mediului la nivelul județului.