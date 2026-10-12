Prefectul Altfatter Tamás coordonează pregătirile structurilor MAI pentru sezonul rece, cu controale împotriva furturilor, tăierilor ilegale de lemne și măsuri speciale de ordine publică

Sezonul rece aduce noi provocări pentru structurile de ordine și siguranță publică din județul Satu Mare. Polițiștii, jandarmii și celelalte instituții ale Ministerului Afacerilor Interne își intensifică măsurile de prevenție, de la supravegherea gospodăriilor vulnerabile și combaterea furturilor până la verificările rutiere și controalele privind transportul materialului lemnos. În paralel, autoritățile pregătesc dispozitive speciale pentru evenimentele publice și sportive programate în următoarele zile, inclusiv manifestările din municipiul Satu Mare care presupun restricții temporare de circulație.

Altfatter Tamás, ședință cu șefii structurilor MAI: ce priorități au fost stabilite

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat luni ședința săptămânală de coordonare cu șefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru analizarea situației operative și stabilirea priorităților pentru perioada următoare.

La întâlnire a participat subprefectul Cristian Valer Beseni și secretarul general al instituției, Cosmin Dorle. Reprezentanții structurilor MAI prezintă situația din domeniile lor de competență și măsurile pregătite pentru menținerea ordinii publice.

Potrivit informării Instituției Prefectului, activitatea operativă se desfășoară în condiții normale la nivelul județului, însă autoritățile pun accent pe vigilență și pe pregătirea pentru schimbările meteorologice specifice toamnei și sezonului rece.

Polițiștii intensifică patrulările în sate. Gospodăriile vulnerabile, în atenție

Unul dintre principalele puncte ale ședinței l-a reprezentat prevenirea furturilor din locuințe și gospodării, în special în mediul rural.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare intensifică patrulările în apropierea locuințelor nesupravegheate, a caselor de vacanță și a gospodăriilor în care locuiesc persoane vârstnice rămase singure. Măsurile sunt adaptate perioadei de final a sezonului agricol, când proprietățile pot rămâne nesupravegheate pentru intervale mai lungi.

Autoritățile urmăresc astfel prevenirea infracțiunilor și creșterea gradului de siguranță în comunitățile rurale.

Școlile și șoselele, sub supraveghere sporită

Siguranța elevilor rămâne o altă prioritate. Polițiștii mențin prezența în apropierea unităților de învățământ, în special în intervalele cu trafic intens, și desfășoară activități de informare pentru prevenirea consumului de substanțe interzise și a fenomenului de bullying.

Pe șosele, controalele vizează principalele riscuri asociate vremii de toamnă: vizibilitatea redusă, carosabilul umed și posibilitatea producerii unor accidente rutiere.

Polițiștii urmăresc respectarea regimului legal de viteză, vizibilitatea pietonilor și starea tehnică a autovehiculelor, inclusiv echiparea corespunzătoare cu anvelope pentru condițiile de drum.

Controale împotriva tăierilor ilegale de lemne

Odată cu apropierea sezonului rece și creșterea cererii de lemn pentru încălzire, autoritățile intensifică verificările privind exploatarea și transportul materialului lemnos.

Inspectoratul de Poliție Județean și Inspectoratul de Jandarmi Județean, în cooperare cu Garda Forestieră, pregătesc acțiuni de control pentru combaterea tăierilor ilegale și a transporturilor fără respectarea prevederilor legale.

Verificările vizează inclusiv zonele de deal și de munte ale județului, unde prevenirea și depistarea acestor activități reprezintă o preocupare importantă în această perioadă.

Jandarmii pregătesc dispozitive speciale pentru evenimentele din județ

Ședința de coordonare a inclus și măsurile de ordine publică pentru manifestările programate în perioada următoare. Structurile MAI vor acționa în sistem integrat, în cooperare cu autoritățile locale și organizatorii.

Printre evenimentele pentru care sunt pregătite măsuri de siguranță se numără:

ceremoniile de Comemorare a Eroilor Neamului;

evenimentul cultural „Rozmarin în colțu’ mesii”, organizat de Primăria Medieșu Aurit;

„Zilele Elevilor Maghiari”, desfășurate la Satu Mare;

partida de fotbal dintre CSM Olimpia Satu Mare și Metalul Buzău, programată pe 17 octombrie, pe Stadionul „Olimpia Daniel Prodan”, în etapa a X-a a Ligii a II-a.

În cazul manifestării „Zilele Elevilor Maghiari”, organizatorii și autoritățile au în vedere restricționarea temporară a circulației pe un traseu din municipiul Satu Mare, în data de 17 octombrie.

Pentru partida de fotbal, polițiștii și jandarmii vor asigura măsurile necesare menținerii ordinii publice și prevenirii incidentelor.

Prefectul: „Structurile MAI sunt permanent la datorie”

La finalul întâlnirii, prefectul Altfatter Tamás a subliniat importanța colaborării dintre instituțiile responsabile de siguranța publică și a măsurilor preventive în perioada următoare.

„Odată cu venirea sezonului rece, prioritatea structurilor Ministerului Afacerilor Interne rămâne prevenția și menținerea unui climat de ordine și siguranță în tot județul”, transmite prefectul.

Acesta le mulțumește polițiștilor, jandarmilor și pompierilor sătmăreni pentru activitatea desfășurată și îi asigură pe cetățeni că instituțiile responsabile vor continua să acționeze coordonat pentru protejarea comunității.

Prin măsurile anunțate, autoritățile urmăresc prevenirea incidentelor specifice sezonului rece, protejarea persoanelor vulnerabile, combaterea infracțiunilor și desfășurarea în siguranță a evenimentelor publice din județ.



