Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare organizează marți, 13 octombrie, proba scrisă pentru candidații care aspiră la conducerea unităților de învățământ, într-o competiție cu diferențe importante între numărul posturilor și cel al candidaților

Conducerea școlilor din județul Satu Mare intră în etapa unui nou concurs de selecție, în care zeci de candidați încearcă să obțină funcții de director sau director adjunct. Pentru cele 99 de unități de învățământ vizate au fost depuse 102 dosare de înscriere, dintre care 101 au fost validate integral, iar unul a primit validare parțială. Competiția nu este însă la fel de strânsă peste tot: în timp ce unele funcții atrag mai mulți candidați, pentru altele numărul celor înscriși este mai mic decât cel al posturilor disponibile.

99 de unități de învățământ, 102 dosare și o competiție inegală

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare organizează marți, 13 octombrie 2026, la Colegiul Național „Doamna Stanca” din municipiul Satu Mare, proba scrisă pentru evaluarea competențelor, capacităților și aptitudinilor personale, în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Potrivit datelor comunicate de inspectoratul școlar, pentru cele 99 de unități de învățământ vizate au fost depuse 102 dosare. În urma verificării documentelor, 101 dosare au fost validate integral, în timp ce unul a fost validat parțial.

În cazul candidatului cu dosar validat parțial, lipsa unui document aferent uneia dintre cele două opțiuni exprimate limitează participarea la concurs la prima opțiune formulată. Prin urmare, candidatul nu va putea concura pentru cea de-a doua funcție aleasă.

Directorii au concurență mai mare decât directorii adjuncți

Distribuția candidaților evidențiază o diferență între cele două categorii de funcții scoase la concurs.

Pentru cele 69 de funcții de director s-au înscris 80 de candidați, în timp ce pentru cele 30 de funcții de director adjunct sunt înregistrați doar 24 de candidați.

Asta înseamnă că, la nivelul înscrierilor, funcțiile de director atrag mai mulți candidați decât numărul posturilor disponibile, în timp ce pentru funcțiile de director adjunct numărul candidaților este inferior celui al posturilor scoase la concurs.

Concurența este mai intensă în cazul anumitor unități de învățământ. Pentru două funcții de director s-au înscris câte trei candidați, iar pentru alte opt funcții concurează câte două persoane. În cazul funcțiilor de director adjunct, o funcție are trei candidați, iar o alta are doi.

Test de 60 de minute, cu prag eliminatoriu de promovare

Proba scrisă se desfășoară în intervalul 10:00–11:00 și are o durată de 60 de minute, conform Procedurii operaționale nr. 513/SI/28.09.2026, elaborată în aplicarea metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.155/2026.

Testul standardizat cuprinde 20 de itemi, fiecare având un singur răspuns corect. Punctajul maxim este de 10 puncte, iar pentru promovarea probei candidații trebuie să obțină cel puțin nota 6.

Proba are caracter eliminatoriu. Cu alte cuvinte, candidații care nu ating pragul minim nu pot continua concursul, indiferent de experiența profesională sau de intențiile privind funcția de conducere.

Nota obținută la această etapă nu intră în calculul mediei finale a concursului, însă promovarea ei reprezintă o condiție obligatorie pentru continuarea procesului de selecție.

Rezultatele sunt generate automat, iar proba este supravegheată audio-video

Evaluarea lucrărilor se realizează automat, prin intermediul platformei informatice dedicate, după scanarea testului. Fiecare candidat primește rezultatul obținut, iar platforma generează o fișă martor care cuprinde răspunsurile corecte, răspunsurile candidatului și punctajul acordat.

Desfășurarea probei și activitățile de evaluare sunt supravegheate audio-video, potrivit procedurii în vigoare. Măsurile urmăresc asigurarea transparenței și respectarea regulilor concursului.

Pentru candidați, respectarea programului este esențială. Accesul în centrul de concurs se face între orele 08:30 și 09:00, pe baza unui act de identitate valabil. Intrarea în sălile de concurs nu mai este permisă după ora 09:05.

Miza concursului: cine va conduce școlile din județ

Dincolo de cifre și proceduri, concursul reprezintă o etapă importantă pentru desemnarea viitorilor manageri ai unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Satu Mare.

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare urmărește, prin organizarea acestei selecții, asigurarea unui proces transparent, riguros și echitabil, menit să contribuie la consolidarea calității actului educațional și la îmbunătățirea managementului școlar.

Cu 80 de candidați pentru funcțiile de director și 24 pentru cele de director adjunct, competiția scoate în evidență atât interesul pentru ocuparea unor poziții de conducere, cât și diferențele de atractivitate dintre posturile disponibile.

Proba eliminatorie de marți reprezintă primul prag important pentru candidații care vor să ajungă la conducerea școlilor din județ.