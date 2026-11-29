Gala „Vis de Copil – Pas spre Viitor” a reunit la Teatrul de Nord parteneri, profesori, artiști și susținători ai proiectelor educaționale și sociale derulate de asociație

Un an întreg de muncă, implicare, proiecte și rezultate a fost transformat într-o seară de sărbătoare, în care emoția, bucuria și recunoștința au fost ingredientele principale. Asociația Acces La Viitor a organizat Gala „Vis de Copil – Pas spre Viitor”, un eveniment special prin care a adus în prim-plan oamenii și inițiativele care au contribuit la construirea unor oportunități mai bune pentru copii și tineri. Pe scena Teatrului de Nord Satu Mare au urcat artiști, elevi, cadre didactice și reprezentanți ai unor instituții și companii partenere, într-o întâlnire care a celebrat nu doar proiectele încheiate, ci și puterea colaborării și dorința de a continua. A fost, după cum au mărturisit organizatorii, o seară în care au încăput toate: emoție, oameni minunați, momente artistice și satisfacția unor rezultate concrete.

Proiecte care au trecut dincolo de granițele județului

Gala a reprezentat și o retrospectivă a activităților desfășurate de Asociația Acces La Viitor în ultimul an, proiectele sale atingând comunități tot mai numeroase.

Unul dintre programele care și-au extins aria de desfășurare a fost „EcoSalvatorii”, care, după ce a ajuns în județele Satu Mare, Sălaj și Cluj, a cucerit anul acesta și Maramureșul. Inițiativa a continuat să promoveze educația ecologică și implicarea copiilor în protejarea mediului, demonstrând că preocuparea pentru viitorul comunităților nu ține cont de granițele administrative.

Totodată, proiectul „1st Job – Cariere Express” a continuat să le ofere tinerilor perspective asupra carierei și oportunităților profesionale, în timp ce „Poveste de Crăciun” și-a îndeplinit misiunea de a aduce bucurie și emoție în preajma sărbătorilor. O altă inițiativă, „Canapeaua Viitorului”, realizată alături de compania Polipol, a adus o nouă experiență în portofoliul asociației.

Printre proiectele importante s-a numărat și încheierea programului „Acces2Edu – Go2School”, în cadrul căruia au fost oferite 20 de biciclete pentru 10 școli. Dincolo de valoarea materială a acestui sprijin, bicicletele au reprezentat 20 de noi oportunități pentru copiii care întâmpină dificultăți în a ajunge la cursuri, oferindu-le un motiv în plus să pornească spre școală.

Realizarea proiectului a fost posibilă cu sprijinul Clubului Rotary Satu Mare, Dräxlmaier Satu Mare, Polipol Mobila Foieni și Mike Company. O veste deosebit de încurajatoare a venit din partea Clubului Rotary Satu Mare, care și-a reconfirmat susținerea și pentru următoarea ediție a proiectului, oferind astfel premisele continuării acestei inițiative.

O seară cu momente artistice și recunoașterea implicării

Atmosfera galei a fost completată de momente artistice susținute de Anamaria Dan și Erick Vonhaz, Martina Caița, precum și de copiii talentați de la instituțiile de învățământ „Avram Iancu” și „Bălcescu-Petőfi”. Elevii au fost pregătiți de Renata Inovan și Adriana Calai, contribuind la farmecul unei seri în care talentul și entuziasmul celor mici au ocupat un loc central.

Participanții s-au bucurat și de delicii pregătite de Ștrudel House, care au completat atmosfera festivă a evenimentului.

Un moment aparte l-a constituit premierea participanților la proiectul „All4Bike”, dar și acordarea diplomelor de apreciere cadrelor didactice care s-au implicat în activitățile asociației. Momentul a fost susținut de Maria Ardelean, șefa Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, și Bianca Cutin, reprezentanta Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Satu Mare.

Prin aceste gesturi de recunoaștere, organizatorii au dorit să evidențieze contribuția celor care au ales să se implice activ în proiectele dedicate educației, mobilității și dezvoltării copiilor.

Un an încheiat, alte visuri deja în pregătire

Reprezentanții Asociației Acces La Viitor au adresat mulțumiri tuturor partenerilor, colaboratorilor și participanților care au contribuit la desfășurarea galei și la succesul proiectelor din acest an. O apreciere specială a fost transmisă gazdelor de la Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa Mihai Raicu, pentru primirea și sprijinul oferit într-un spațiu în care poveștile au prins, de această dată, viață prin intermediul proiectelor educaționale și sociale.

Mesajul transmis de organizatori a fost unul optimist, cu privirea îndreptată deja spre viitor. Gala nu a reprezentat doar încheierea unui capitol, ci și un punct de plecare pentru noi inițiative și proiecte.

„Încheiem un an de rezultate, dar nu și de visuri. Aseară am tras linie peste un capitol. Astăzi am început deja să scriem următorul”, au transmis reprezentanții asociației, menționându-i pe Florinela Roșca, Mihaela Jucan, Riana Matioc, Adriana Calai, Vavi Loga și Mihai Șerdan printre cei implicați în această poveste.

Iar următorul capitol are deja un nume: „Poveste de Crăciun”! Un nou proiect se pregătește să aducă bucurie, emoție și zâmbete, confirmând că, pentru Asociația Acces La Viitor, finalul unui an de activitate nu înseamnă niciodată oprirea visurilor.