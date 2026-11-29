



Curtea Bisericii „Sfinții Arhangheli” din Odoreu va găzdui sâmbătă, 12 decembrie 2026, de la ora 17:00, o seară dedicată colindelor și solidarității. Concertul caritabil „Sosit-o ziua cea sfântă” va aduce împreună soliști, coruri și oameni dornici să întâmpine sărbătoarea Nașterii Domnului prin muzică și fapte bune.

Evenimentul se va desfășura în jurul altarului de vară, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Printre invitați se numără Georgiana Marina și Corala „Armonia” a Protopopiatului Satu Mare. Vor colinda, de asemenea, Grupul Psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”, Corala A.T.O.C.E.M. Baia Mare, Grupul coral de tineri al Parohiei Odoreu și Grupul Teologilor din Baia Mare. Programul va fi completat de momentele susținute de Felician Jurjea, Eliza Pop și Iasmina Zvunka.

Seara va avea și o componentă caritabilă, donațiile urmând să susțină activitățile sociale ale parohiei și ajutorarea unor noi cazuri aflate în dificultate.

„De asemenea, evenimentul are și un caracter caritabil, sumele dăruite fiind trebuitoare atât pentru susținerea activităților sociale curente din cadrul Parohiei, cât și pentru a fi sprijin unor cazuri noi”, a transmis preotul Flaviu Meghișan.

Atmosfera de sărbătoare va fi întregită de un târg de Crăciun, cu ceai cald și alte bunătăți, unde participanții vor putea petrece timp împreună, alături de familie și prieteni.

În mesajul său de invitație, părintele Flaviu Meghișan îi îndeamnă pe credincioși să se alăture acestei întâlniri, în spiritul apropierii și al generozității:

„Bunul Dumnezeu să ne adune inimă lângă inimă, ca prin Darul Cerului inimile noastre să devină felinare pline de lumină la ferestrele veșniciei.”