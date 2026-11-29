



200 de persoane au participat sâmbătă, 28 noiembrie, la evenimentul caritabil „Alergăm împreună pentru Oncologia Satu Mare”, organizat de Complex One More. Acțiunea a adus comunitatea împreună pentru susținerea achiziționării de paturi și noptiere medicale destinate Secției de Oncologie din Satu Mare.

Participanții s-au adunat în parcarea Complexului One More, de la ora 11:30, pornirea fiind programată la ora 12:00. Evenimentul a fost conceput ca o alergare ușoară, potrivită pentru orice vârstă, cu posibilitatea ca traseul să fie parcurs și la pas.

Traseul anunțat de organizatori a pornit de la Complex One More, a traversat Podul Transilvania pe trotuar și a continuat pe digul Someșului până la Podul Prieteniei. Parcursul a inclus și o oprire în centrul municipiului, la Palatul Administrativ, pentru o fotografie de grup, urmată de întoarcerea pe dig către complex.

Taxa de participare a fost de 50 de lei, aceasta incluzând și biletul de acces la Gala Caritabilă din 12 decembrie, care va avea loc de la ora 16:00, la Majestic Satu Mare.

Prin această inițiativă, organizatorii au îmbinat mișcarea cu solidaritatea, oferindu-le sătmărenilor ocazia de a contribui la îmbunătățirea condițiilor pentru pacienții oncologici. Campania continuă cu gala din luna decembrie, dedicată aceleiași cauze.