Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare a fost prezent la Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Timotei Sătmăreanul, într-o zi de sărbătoare pentru credincioși

Cătălin Filip, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, a fost duminică, 29 noiembrie 2026, alături de comunitatea ortodoxă sătmăreană, cu prilejul sărbătoririi hramului Parohiei Ortodoxe „Sfântul Apostol Andrei”, din Protopopiatul Satu Mare. Prezența sa la acest eveniment religios a reprezentat un prilej de apropiere de credincioși și de participare la unul dintre momentele importante din viața spirituală a comunității. Evenimentul a fost marcat printr-o slujbă arhierească deosebită, oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.

Cătălin Filip, prezent la sărbătoarea credincioșilor

Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare a împărtășit ulterior câteva gânduri despre participarea la eveniment, evidențiind atmosfera de rugăciune și comuniune sufletească.

„Am avut bucuria de a lua parte la sărbătorirea hramului Parohiei Ortodoxe «Sfântul Apostol Andrei» din Protopopiatul Satu Mare, eveniment marcat prin Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului.

Momente de rugăciune, credință și comuniune sufletească”, a transmis Cătălin Filip.

O sărbătoare cu înaltă încărcătură spirituală

Evenimentul religios s-a desfășurat în Duminica a 30-a după Rusalii și a reunit numeroși credincioși veniți să cinstească ocrotitorul spiritual al parohiei. Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a oferit comunității un moment de rugăciune și reflecție, într-o atmosferă specifică marilor sărbători bisericești.

Prin participarea sa, Cătălin Filip s-a alăturat comunității ortodoxe într-un moment de celebrare a credinței și tradiției, subliniind importanța păstrării legăturilor dintre oameni și valorile spirituale ale comunității sătmărene.



