Controalele desfășurate în perioada 9–11 octombrie s-au soldat cu suspendarea a 20 de permise de conducere și reținerea a 18 certificate de înmatriculare, pe lângă amenzi de peste 220.000 de lei

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în perioada 9–11 octombrie, acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere și menținerea ordinii publice. În urma verificărilor, 20 de conducători auto au rămas fără dreptul de a conduce, iar pentru alte 18 autoturisme au fost reținute certificatele de înmatriculare.

Bilanțul controalelor a inclus și peste 520 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 220.000 de lei.

20 de permise suspendate și 18 certificate reținute

Măsurile luate de polițiști au vizat șoferii care au încălcat prevederile legale, dar și autovehiculele pentru care s-a impus reținerea documentelor de înmatriculare. Astfel, în urma acțiunilor, a fost dispusă suspendarea exercitării dreptului de a conduce în cazul a 20 de conducători auto și au fost reținute 18 certificate de înmatriculare.

Peste 220.000 de lei în amenzi

Pentru abaterile constatate în cadrul acțiunilor de menținere a ordinii și siguranței publice, polițiștii au aplicat peste 120 de sancțiuni, în valoare de peste 40.000 de lei.

În cadrul controalelor rutiere, au fost aplicate alte peste 400 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 180.000 de lei.

Acțiunile polițiștilor sătmăreni au urmărit prevenirea faptelor antisociale, fluidizarea traficului și creșterea siguranței tuturor participanților la circulația rutieră.