



Persoanele care vor să devină antrenori, pasionații de fitness și începătorii care doresc să învețe să se antreneze corect se pot înscrie la un curs de calificare organizat de ISRO Fitness School în Satu Mare, în parteneriat cu Complexul One More. Cursul se va desfășura în perioada 14 noiembrie 2026 – 23 mai 2027.

Programul pune accent pe aplicarea cunoștințelor în sala de fitness. Potrivit organizatorilor, cursanții vor avea șase weekenduri de teorie online și șase weekenduri de practică în sală, unde vor învăța direct exercițiile și modul de lucru cu persoanele pe care le-ar putea antrena. Programul include și un modul bonus de Functional Training.

Cursul se adresează atât celor care își propun o carieră ca instructori fitness sau antrenori personali, cât și persoanelor aflate la început de drum, care vor să își formeze o bază corectă de antrenament. În materialul de prezentare, organizatorii precizează că programul este autorizat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale.

Activitățile practice vor avea loc la Complexul One More, pe strada Ștrandului nr. 4 din Satu Mare. Cursul este organizat de ISRO Fitness School și găzduit de Complexul One More.

Cei interesați pot afla detalii despre înscriere prin codul QR de pe afiș sau pe site-ul www.isro-fitness-school.ro. Afișul nu precizează taxa de participare, astfel că aceasta trebuie solicitată organizatorilor.