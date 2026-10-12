Sătmărean, prins băut la volan

Locale 12.10.2026 13:49
Sătmărean, prins băut la volan

·La data de 11 octombrie a.c., în jurul orelor 17:05, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe bulevardul Independenței, din municipiul Satu Mare, au oprit în traficul rutier un autoturism, condus de un bărbat de 43 de ani, din municipiul Satu Mare.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta refuzând prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

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