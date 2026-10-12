ALARMĂ!!! Peste 400 de tineri din județ riscă suspendarea pensiei de urmaș!

Locale 12.10.2026 15:50
ALARMĂ!!! Peste 400 de tineri din județ riscă suspendarea pensiei de urmaș!

Casa Județeană de Pensii reamintește copiilor beneficiari de pensie de urmaș, care au împlinit vârsta de 16 ani, că au obligația să prezinte adeverința originală care atestă continuarea studiilor în  anul școlar/universitar 2026 -2027.

Documentul trebuie depus până la data de 22 octombrie 2026, la sediul instituției din Bulevardul Vasile Lucaciu 4-6,  pentru a evita suspendarea pensiei de urmaș începând cu 1 noiembrie 2026.

Până la această dată, din totalul de 954 de copii înregistrați mai au de prezentat adeverința un număr de 401 copii. 

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Anunt
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand