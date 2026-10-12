Casa Județeană de Pensii reamintește copiilor beneficiari de pensie de urmaș, care au împlinit vârsta de 16 ani, că au obligația să prezinte adeverința originală care atestă continuarea studiilor în anul școlar/universitar 2026 -2027.

Documentul trebuie depus până la data de 22 octombrie 2026, la sediul instituției din Bulevardul Vasile Lucaciu 4-6, pentru a evita suspendarea pensiei de urmaș începând cu 1 noiembrie 2026.

Până la această dată, din totalul de 954 de copii înregistrați mai au de prezentat adeverința un număr de 401 copii.