Transurban Satu Mare a anunțat modificarea programului unei curse de pe Linia 12, care va pleca mai devreme de la Liceul „Nicolae Steinhardt”, pentru evitarea aglomerației rutiere.

Călătorii care folosesc Linia 12 a Transurban Satu Mare au trebuit să țină cont de o modificare a programului de circulație, anunțată pentru marți, 13 octombrie 2026. Cursa care avea plecarea programată la ora 08:00 de la Liceul „Nicolae Steinhardt” a fost devansată cu cinci minute și urma să plece la ora 07:55.

De ce a fost modificat programul

Reprezentanții Transurban au explicat că schimbarea a fost necesară pentru evitarea aglomerației rutiere din zonă, în intervalul respectiv, și pentru desfășurarea cursei în condiții cât mai bune.

Operatorul de transport public le-a recomandat călătorilor să țină cont de noua oră de plecare, pentru a evita întârzierile și eventualele neplăceri.