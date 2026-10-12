Un bărbat din Ianculești a fost rănit luni după-amiază, după ce motocicleta pe care o conducea a intrat în coliziune cu un autoturism pe DN 19, iar impactul l-a lăsat inconștient la fața locului

Un accident rutier produs luni, 12 octombrie, pe DN 19, între municipiul Carei și localitatea Petrești, s-a soldat cu rănirea unui motociclist în vârstă de 59 de ani. Bărbatul, domiciliat în Ianculești, a fost găsit inconștient de echipajele de intervenție și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Carei, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor SMURD, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Motociclistul ar fi intrat în autoturismul din față

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Carei, motociclistul nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de autoturismul care circula în fața sa, intrând în coliziune cu acesta. Mașina era condusă de un bărbat de 47 de ani, din localitatea Amați.

După impact, motociclistul a suferit leziuni și a fost preluat de echipajul medical. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, acestuia urmau să îi fie recoltate probe biologice pentru stabilirea unei eventuale alcoolemii. Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Pompierii au curățat carosabilul

Pe lângă acordarea primului ajutor, pompierii au luat măsuri pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu, prin deconectarea bornelor bateriei, și au curățat carosabilul de elementele rezultate în urma accidentului.

Polițiștii au continuat cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.



