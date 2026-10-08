Multe rele, câteva bune

Naționala mare și cea de tineret nu numai că și-au ratat obiectivele dar ne-au cam făcut de rușine prin Europa. Nici nu știu dacă mai merită să ne întristăm rememorând rezultatele. Cele patru înfrângeri ale lui Hagi și două din trei ale lui Curelea poate n-ar fi așa dureroase dacă printre ele nu s-ar fi strecurat câte o înfrângere la șase goluri diferență pentru fiecare. Încă mai refuz să cred că aceasta ne este valoarea. Părerea mea este că nu știm să alegem un selecționer.

Hagi o fi bun antrenor, dar ca selecționer este subjugat sentimentului filial. Ca să-i facă loc fiului său (pe care l-a responsabilizat și cu o banderolă de căpitan) care la club atingea mingea doar la antrenamente, a mai convocat o pleiadă de jucători aflați în aceeași situație. Nu numai că i-a convocat dar i-a trimis în teren din primul minut. Poți să-l cerți pe Hagi? Nu! Era vorba despre fiul său căruia încerca să-i relanseze cariera. Însă poți să-i cerți pe cei care l-au pus acolo neținând cont de conflictul de interese. Conflictul de interese s-a prelungit și prin faptul că a preferat să convoace în general jucători care au fost lansați la academia sa.



La sub 19 ani, la turneul amical din Serbia, după un debut nesatisfăcător (1-2 cu Ungaria) au urmat două victorii reconfortante (3-1 cu gazdele și 1-0 cu Bulgaria), rezultate cu care echipa lui Ion Marin a terminat pe locul doi în turneu.



Marile noastre așteptări ale toamnei se îndreaptă spre turneul final al Campionatului Mondial al echipelor sub 17 ani ce se va desfășura în perioada 19 noiembrie - 13 decembrie în Qatar. Aici avem calificată echipa de sub 18 ani aflată sub hățurile lui Mircea Diaconescu. La ultimul turneu de pregătire din Portugalia echipa noastră a obținut rezultate foarte bune (2-0 cu Turcia, 2-2 cu gazdele și 1-0 cu Uzbechistan) dându-ne speranțe.



Naționala sub 17 ani (selecționer Alexandru Ciobanu) a mai învins o dată Slovenia (4-0 la ea acasă) în acest interval. Ea se află în pregătiri pentru primul turneu de calificare pentru Euro 2027 în care va juca în Cipru pe 27 octombrie cu Insulele Feroe și 2 noiembrie cu gazdele.



Nici echipa pregătită de Lucian Mezei (sub 16 ani) nu prea a dat satisfacție la turneul din Portugalia. Două egaluri (1-1 cu Turcia și 0-0 cu Danemarca) și o înfrângere (0-2 cu gazdele) nu pot să ne transmită ceva bun.



Naționala feminină condusă de Massimo Pedrazzini se afla în fața unei misiuni aproape imposibile. După ce a câștigat una din grupele C ale Ligii Națiunilor, în afara de promovarea în grupa B a mai obținut și dreptul la două meciuri succesive de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială de anul viitor. Din păcate la primul meci de baraj i-a fost repartizată Norvegia, o putere în fotbalul feminin pe plan mondial (e suficient să vă spunem că are în componență o deținătoare a „Balonului de aur” și o candidată la următorul trofeu cu același nume). Meciurile au loc pe 9 octombrie acasă și pe 13 octombrie. Dacă printr-o minune ne calificăm ar urma o nouă dublă cu învingătoarea din barajul Albania - Țara Galilor. Despre junioare vă voi spune mai multe săptămâna viitoare când se mai limpezesc apele.

Revenim pe prima scenă a fotbalului românesc cu prima etapă a celei de-a doua treimi din campionatul regulat (etapa a unsprezecea). Primele patru clasate joacă în bloc în deplasare ceea ce face etapa deosebit de interesantă. Ar mai fi de spus în acest sens și că în șapte din cele nouă întâlniri (am inclus aici și restanța CFR - „U” disputată aseară și al cărei rezultat voi îl știți deja) echipa oaspete este mai bine clasată decât cea a gazdelor.



„U” - Rapid (luni, ora 21) Derbiul etapei. Partida care încheie această etapă ar deveni și mai interesantă dacă șepcile roșii au reușit aseară să învingă echipa decimată (un virus cică i-a împuținat) a lui Șumudică. Oricum, nu mulți se hazardează să prezică un rezultat la acest meci. Hai Rapid!



Sf. Gheorghe - Dinamo (vineri, ora 21) În această seară ne vom lămuri cum s-au pregătit cele două lidere de jumătăți de clasament în această pauză competițională. Pentru nici una nu-i o partidă ușoară.



Constanța - Ploiești (duminică, ora 21) Dacă CFR-ul nu a pierdut aseară cu „U” ambele echipe ocupă un loc de play-off. Asta atrage mai mulți telespectatori. Ar fi fost valabilă afirmația și pentru spectatori dar capacitatea terenului din Ovidiu nu permite acest lucru.



Miercurea Ciuc - Craiova (duminică, ora 18) Oare s-a învățat minte echipa din secuime din pățaniile trecute? Să vedem ce ne demonstrează noul antrenor Valentin Suciu. Nu se pot gândi la victorie când au campioana în față, însă o altă abordare a componenței echipei de start și a rezervelor introduse pe parcurs le-ar putea îmbunătății jocul.



Pitești - CFR (luni, ora 18) Și cealaltă reprezentantă a Clujului joacă luni. E normal dacă ne gândim că ieri au avut de disputat meciul restanță. Probabil că până luni infirmeria feroviarilor se va goli și vor reuși să joace cu prima echipă. Greu le-a fi oștii lui Bogdan.



Botoșani - Arad (sâmbătă, ora 17,15) Nici nu știu ce să spun despre meciul acesta. Pare un meci de uzură dar niciodată nu știi de unde sare iepurele.



Hunedoara - Voluntari (vineri, ora 18) Meciul de deschidere al etapei. Cred că v-am mai spus că emoțiile mele se îndreaptă spre echipa dintre furnale. Acolo am pășit pentru prima oară pe un teren de fotbal, dar în 1964 nu erau echipe pentru copii de 8 ani, așa că am amânat cu trei ani, de data asta la Steagu Roșu Brașov, debutul meu în fotbal organizat.



FCSB - Galați (sâmbătă, ora 21,30) Cenușăreasa etapei. Nu țin minte ca meciul considerat cenușăreasa etapei să se fi disputat la o oră așa de târzie. Numai latifundiarul cu ideile lui crețe e de vină. Mă tot întreb: ce se va întâmpla cu mulțimea de FCSB-iști atunci când Becali se va plictisi? Deocamdată Reghecampf s-ar putea să aibă o sarcină ușoară în compania dunărenilor.



Opriți războaiele!