



Seniorii sătmăreni au fost sărbătoriți în cadrul unei întâlniri dedicate Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, marcată anual pe 1 octombrie. La eveniment a participat deputatul Mircea Govor, președintele PSD Satu Mare, alături de reprezentanți ai organizațiilor de seniori social-democrați și ai administrației locale și județene.

Întâlnirea a oferit participanților un prilej de dialog și de exprimare a recunoștinței față de contribuția persoanelor vârstnice la dezvoltarea comunității. În mesajul transmis cu această ocazie, Mircea Govor a subliniat importanța experienței seniorilor și a valorilor pe care aceștia le-au transmis generațiilor următoare.

„Pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, le-am transmis seniorilor gândurile mele bune și recunoștința pentru tot ceea ce au făcut pentru familiile și comunitățile noastre. Astăzi am avut bucuria să fiu în mijlocul lor și să-i sărbătorim”, a declarat deputatul.

Președintele PSD Satu Mare a arătat că întâlnirea a fost o ocazie de a reafirma aprecierea pentru implicarea seniorilor în viața comunității.

„A fost un prilej frumos de dialog și de a le arăta, încă o dată, cât de mult prețuim experiența, implicarea și valorile pe care le-au transmis generațiilor care le-au urmat”, a precizat Mircea Govor.

La eveniment au participat Eugenia Sabău, președinta Organizației Județene a Seniorilor Social-Democrați din Satu Mare, și Eugenia Ardelean, președinta Organizației Municipale a Seniorilor Social-Democrați din Satu Mare. Alături de acestea s-au aflat Adrian Micle, președintele Organizației Municipale PSD Satu Mare, și Gabriel Leș, prim-vicepreședintele Organizației Județene PSD Satu Mare.

Administrația județeană a fost reprezentată de Roxana Petca și Cătălin Filip, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare. Au fost prezenți, de asemenea, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, viceprimarii municipiului Satu Mare, Mirela Suciu, consilier municipal, și Radu Cristea, primarul comunei Valea Vinului.

În mesajul său, Mircea Govor a făcut referire și la poziția exprimată de președintele PSD, Sorin Grindeanu, privind situația pensionarilor și efectele austerității asupra acestora.

„Așa cum a transmis și președintele PSD, Sorin Grindeanu: «Sunt alături de pensionarii României, cei care au dus poate cea mai grea povară a austerității.» Iar respectul pentru pensionari nu se măsoară în vorbe, ci în drepturi respectate și în grija pe care le-o purtăm în fiecare zi”, a afirmat deputatul sătmărean.

La final, președintele PSD Satu Mare le-a mulțumit seniorilor pentru apropiere și sprijin și le-a transmis urări de sănătate și liniște.

„Le mulțumesc pentru apropiere și pentru sprijinul lor și le doresc multă sănătate, liniște și bucurii alături de cei dragi! La mulți ani, dragi seniori!”, a transmis Mircea Govor.