Odoreu-Orașu Nou deschide etapa în ELITE

Se anunță un nou sfârșit de săptămână plin de meciuri interesante în fotbalul județean.
AJF Satu Mare a anunțat programul etapelor din cele trei campionate iar în ELITE, runda a 6-a se deschide vineri după amiază la Odoreu cu un meci între două candidate la titlu.
Someșul Odoreu vine după un success categoric la CSM II Olimpia și spear să repete evoluția foarte bună și în fața campioanei, Talna Orașu Nou.
Tot în ELITE mai avem un meci echilibrat, cel puțin pe hârtie, între CSM II Olimpia și CSM Victoria Carei.
În Liga a 4-a, seria B propune meciul orgoliilor între vecinele , Dacia medieș și Victoria Apa. Iar la Botiz, liderul condus de Nelu Donca întâlnește Someșul Cărășeu.
PROGRAMUL MECIURILOR DIN FOTBALUL JUDEȚEAN
Etapele din acest sfârșit de săptămână
Liga a IV-a ELITE – DENDIAROM – Etapa 6
Vineri, 9 octombrie
- Someşul Odoreu – Talna Oraşu Nou — 16:30, seniori
Sâmbătă, 10 octombrie
- Recolta Dorolţ – Turul Micula — 13:00 juniori / 15:00 seniori
- CSM Olimpia II – CSM Victoria Carei — 15:00 seniori / 17:00 juniori
Duminică, 11 octombrie
- Voinţa Lazuri – Oaşul 1969 — 14:00 juniori / 16:00 seniori
Liga a IV-a – Seria A – Etapa 6
Duminică, 11 octombrie
- Frohlich Foieni – Fortuna Căpleni — 15:00, seniori
- Platanul Marna – Kneho Urziceni — 15:00, seniori
- Ciumeşti – Stăruinţa Berveni — 15:00, seniori
- Recolta Sanislău – Schwaben Kalmandi Cămin — amânat
Liga a IV-a – Seria B – Etapa 6
Sâmbătă, 10 octombrie
- Diferit SM – Înfrăţirea Tarna Mare — 19:30, seniori
Teren: Partium
Duminică, 11 octombrie
- Dacia Medieşu Aurit – Victoria Apa — 15:00, seniori
- Sportul Botiz – Someşul Cărăşeu — 15:00, seniori
- Voinţa Turţ — stă
Liga a IV-a – Seria C – Etapa 6
Duminică, 11 octombrie
- Victoria Petreşti – Dacia Supur — 15:00, seniori
- Unirea Pişcolt – Someşul Oar — 15:00, seniori
- Real Andrid – Vulturii Santău — 14:00, seniori
- Cetate 800 Ardud – Crasna Moftinu Mic — 13:00 juniori / 15:00 seniori
Liga a V-a – Etapa 5
Duminică, 11 octombrie
- Viitorul Viile Satu Mare – Voinţa Babţa — 15:00, seniori
- Olimpia Domăneşti – Prietenia Crucişor — 12:00, seniori
- Livada – Voinţa Lazuri II Bercu — nu se dispută