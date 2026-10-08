Odoreu-Orașu Nou deschide etapa în ELITE Sport •

Se anunță un nou sfârșit de săptămână plin de meciuri interesante în fotbalul județean.

AJF Satu Mare a anunțat programul etapelor din cele trei campionate iar în ELITE, runda a 6-a se deschide vineri după amiază la Odoreu cu un meci între două candidate la titlu.

Someșul Odoreu vine după un success categoric la CSM II Olimpia și spear să repete evoluția foarte bună și în fața campioanei, Talna Orașu Nou.

Tot în ELITE mai avem un meci echilibrat, cel puțin pe hârtie, între CSM II Olimpia și CSM Victoria Carei.

În Liga a 4-a, seria B propune meciul orgoliilor între vecinele , Dacia medieș și Victoria Apa. Iar la Botiz, liderul condus de Nelu Donca întâlnește Someșul Cărășeu.

PROGRAMUL MECIURILOR DIN FOTBALUL JUDEȚEAN

Etapele din acest sfârșit de săptămână

Liga a IV-a ELITE – DENDIAROM – Etapa 6

Vineri, 9 octombrie

- Someşul Odoreu – Talna Oraşu Nou — 16:30, seniori

Sâmbătă, 10 octombrie

- Recolta Dorolţ – Turul Micula — 13:00 juniori / 15:00 seniori

- CSM Olimpia II – CSM Victoria Carei — 15:00 seniori / 17:00 juniori

Duminică, 11 octombrie

- Voinţa Lazuri – Oaşul 1969 — 14:00 juniori / 16:00 seniori

Liga a IV-a – Seria A – Etapa 6

Duminică, 11 octombrie

- Frohlich Foieni – Fortuna Căpleni — 15:00, seniori

- Platanul Marna – Kneho Urziceni — 15:00, seniori

- Ciumeşti – Stăruinţa Berveni — 15:00, seniori

- Recolta Sanislău – Schwaben Kalmandi Cămin — amânat

Liga a IV-a – Seria B – Etapa 6

Sâmbătă, 10 octombrie

- Diferit SM – Înfrăţirea Tarna Mare — 19:30, seniori

Teren: Partium

Duminică, 11 octombrie

- Dacia Medieşu Aurit – Victoria Apa — 15:00, seniori

- Sportul Botiz – Someşul Cărăşeu — 15:00, seniori

- Voinţa Turţ — stă

Liga a IV-a – Seria C – Etapa 6

Duminică, 11 octombrie

- Victoria Petreşti – Dacia Supur — 15:00, seniori

- Unirea Pişcolt – Someşul Oar — 15:00, seniori

- Real Andrid – Vulturii Santău — 14:00, seniori

- Cetate 800 Ardud – Crasna Moftinu Mic — 13:00 juniori / 15:00 seniori

Liga a V-a – Etapa 5

Duminică, 11 octombrie

- Viitorul Viile Satu Mare – Voinţa Babţa — 15:00, seniori

- Olimpia Domăneşti – Prietenia Crucişor — 12:00, seniori

- Livada – Voinţa Lazuri II Bercu — nu se dispută

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