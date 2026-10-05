



Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, din județul Satu Mare, se află în centrul unei anchete de corupție desfășurate de DNA Oradea. Procurorii cercetează suspiciuni potrivit cărora, în perioada 2025–2026, polițiști de frontieră și lucrători vamali ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu la punctul de frontieră, conform comunicatului transmis de Direcția Națională Anticorupție.

Luni, 5 octombrie 2026, procurorii efectuează percheziții în 96 de locații din județele Satu Mare, Bihor, Sălaj, Maramureș, Cluj și Mureș. Sunt vizate sediile a două instituții publice și domiciliile unor persoane fizice. Perchezițiile au fost autorizate de instanța competentă.

La desfășurarea acțiunii, procurorii DNA beneficiază de sprijinul Direcției Generale Anticorupție, al Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor, al Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca și al inspectoratelor de poliție județene Bihor și Cluj.

DNA nu a precizat, în comunicatul transmis până acum, numărul persoanelor cercetate, identitatea acestora ori cuantumul sumelor care ar fi fost primite. Procurorii au anunțat că vor oferi detalii suplimentare atunci când stadiul anchetei va permite. Suspiciunile cercetate nu înlătură prezumția de nevinovăție.