Unirea Tășnad caută prima victorie a sezonului Sport •

Unirea Tășnad are parte de un nou examen dificil în campionat. Sâmbătă, de la ora 15:00, formația sătmăreană primește pe stadionul „Unirea” vizita celor de la Academia de Fotbal Viitorul Cluj, echipă aflată pe locul al patrulea în clasament.





După șapte etape, Unirea Tășnad încă își caută prima victorie a sezonului. Formația sătmăreană are trei puncte, obținute în urma a trei rezultate de egalitate, și ocupă locul 11 în clasament.

În ultima etapă, Unirea a fost aproape de un succes la Dej, însă victoria le-a scăpat printre degete. Tocmai de aceea, partida de sâmbătă reprezintă o nouă oportunitate pentru echipa pregătită la Tășnad de a sparge gheața și de a obține primul succes al sezonului.

Misiunea nu va fi însă deloc ușoară. Academia de Fotbal Viitorul Cluj ocupă locul 4, cu 12 puncte, având trei victorii, trei rezultate de egalitate și o singură înfrângere în primele șapte etape. Clujenii au marcat 16 goluri și au primit doar nouă.

De partea cealaltă, Unirea Tășnad are un golaveraj de 2-15, ceea ce arată și principala problemă a echipei în startul de sezon: eficiența ofensivă.



Tășnadul are nevoie de puncte

Elevii lui Cosmin Iuhas și Pap-Deac știu că perioada traversată nu este una ușoară, însă fiecare punct poate conta enorm în economia sezonului. Cu un adversar aflat în partea superioară a clasamentului în față, Unirea trebuie să găsească soluțiile pentru a transforma ocaziile în goluri și să păstreze concentrarea pe durata celor 90 de minute.

„Sperăm ca de această dată șansa să fie și de partea noastră, să fim mai inspirați și mai eficienți în fața porții și să reușim, în sfârșit, să spargem gheața!”, este mesajul transmis de reprezentanții clubului înaintea partidei.

Unirea Tășnad – Academia Viitorul Cluj

📅 Sâmbătă, 10 octombrie 2026

🕒 Ora 15:00

🏟️ Stadionul „Unirea”, Tășnad

Unirea Tășnad 🆚 Academia de Fotbal Viitorul Cluj



Clasamentul înaintea etapei

1. Minaur BM 16 18-6

2. SCM Zalău 13 12-5

3.Crișul Sântandrei13 12-10

4.Viitorul Cluj 12 16-9

5.Sănătatea Cluj 12 12-5

6. Lotus Băile Felix 12 14-10

7. Academica Recea12 14-14

8. CSM Sighet 8 9-8

9. Bihorul Beiuș 8 7-9

10. Unirea Dej 5 4-11

11. Unirea Tășnad 3 2-15

12.Transilvania Sport 1 6-24

Programul etapei

Vineri, 9 octombrie, ora 15:00

- Sănătatea Cluj – SCM Zalău

- Lotus Băile Felix – Bihorul Beiuș

Sâmbătă, 10 octombrie, ora 15:00

- CSM Sighet – Unirea Dej

- Unirea Tășnad – Academia de Fotbal Viitorul Cluj

- Minaur Baia Mare – Transilvania Sport Academy

- Crișul Sântandrei – Academica Recea

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