Activitatea de salubrizare va fi asigurată de operatorul Florisal S.A., în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare, prin concesiune de servicii nr. 145–25196/2023.



În cadrul noului sistem de colectare, punctele de colectare vor fi modernizate și dotate cu module distincte pentru cele cinci fracții de deșeuri, precum și cu sisteme inteligente de monitorizare și supraveghere video (smart). Aceste măsuri urmăresc îmbunătățirea gestionării deșeurilor și prevenirea depozitării necorespunzătoare a acestora.

De asemenea, locuințele individuale vor fi dotate cu pubele și saci pentru precolectarea deșeurilor pe 5 fracții, astfel: o pubelă pentru deșeuri menajere și pubele pentru biodeșeuri, respectiv pungi pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile.



Pentru implementarea noului sistem, operatorul Florisal SA a demarat procedura de încheiere a noilor contracte de prestare a serviciului de salubrizare cu utilizatorii casnici – persoane fizice și asociații de proprietari – precum și cu utilizatorii noncasnici, respectiv persoanele juridice.

În acest scop, reprezentanții împuterniciți ai operatorului desfășoară activități de informare și contractare în municipiul Satu Mare. Sătmărenii sunt rugați să colaboreze cu persoanele care sunt împuternicite să încheie contracte.



Totodată este foarte important ca la încheierea noilor contractelor să fie declarat numărul real al persoanelor care locuiesc la fiecare adresă (generator de deșeuri).



Vă atragem atenția că neîncheierea contractelor de salubrizare sau nedeclararea numărului real al persoanelor (producătorilor de deșeuri) prezintă contravenție și se va aplica sancțiune contravențională între 500-1000 lei, conform HCL nr. 256/2023 privind Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al Municipiului Satu Mare art. 92 pct (2) alin 19.



ATENȚIE! ÎNCHEIEREA UNUI NOU CONTRACT ESTE OBLIGATORIE, NU OPȚIONALĂ.

