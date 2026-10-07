Royal Dance Club, rezultate frumoase la Târgu Mureș

Cu rezultate bune la Târgu Mureș și cu dorința de a progresa de la o competiție la alta, sportivii Royal Dance Club se pregătesc pentru o nouă întâlnire cu ringul de dans.









































































Emoții, energie și rezultate pe măsura muncii depuse la antrenamente. Sportivii de la Royal Dance Club au avut o evoluție apreciată la Cupa Dance Art Târgu Mureș – ediția a XV-a, demonstrând încă o dată că pasiunea pentru dans, disciplina și orele de pregătire se transformă în rezultate frumoase pe ringul de dans.Competiția, desfășurată în 3 octombrie 2026, în sala de sport din Sântana de Mureș, a reunit numeroși sportivi la diferite categorii de vârstă și stiluri. Reprezentanții Royal Dance Club au intrat în concurs cu ambiție, iar la final au bifat mai multe clasări pe podium și numeroase poziții în topul competițiilor.Printre cele mai bune rezultate s-au numărat locul 2 obținut de Ema Andreea Lucuț, la categoria Fete Solo Open LA, 12–15 ani, precum și două clasări pe locul 2 pentru Bura Bogdan Cristian și Lara Hiri: la categoria E 6–11 ani și la Open Basic 4D ST, 6–11 ani.De asemenea, Victoria Maria Mureșan a urcat pe locul 2 la Fete Solo 3 dansuri, 10–11 ani.Rezultatele sportivilor Royal Dance ClubDarius Iepure & Amina Iepure – locul 5 la Open ST, 12–15 ani; locul 4 la Open Basic ST, 12–15 ani; locul 8 la Open Basic LA, 12–15 ani;Surya Maria Pop – locul 8 la Fete Solo Open LA, 10–11 ani;Victoria Vasiac – locul 5 la Fete Solo 3 dansuri, 10–11 ani;Isabel Harkel – locul 10 la Fete Solo Open LA, 10–11 ani;Ema Andreea Lucuț – locul 2 la Fete Solo Open LA, 12–15 ani;Bura Bogdan Cristian & Lara Hiri – locul 2 la E 6–11 ani, locul 5 la Open Basic 4D LA, 6–11 ani și locul 2 la Open Basic 4D ST, 6–11 ani;Raissa Florea – locul 4 la Fete Solo Open LA, 12–15 ani;Victoria Maria Mureșan – locul 2 la Fete Solo 3 dansuri, 10–11 ani;Oana Stegerian – locul 9 la Fete Solo 1 dans, 10–11 ani.Urmează o nouă competițiePentru dansatorii de la Royal Dance Club, antrenați de Oana Bumba și Ovidiu Ignat, sezonul competițional continuă fără pauză. La sfârșitul acestei săptămâni, sportivii vor participa la o nouă competiție, la Sighetu Marmației, unde vor avea ocazia să își demonstreze din nou talentul și munca depusă la antrenamente.