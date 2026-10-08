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Performanță remarcabilă pentru tânăra sportivă din Carei, Maria Nuna, care a încheiat pe locul al treilea Campionatul de Karting Școlar 2026, categoria Cadet, cu motorizare de 80 cc.Ultima etapă a competiției s-a desfășurat pe circuitul SkatKart din Târgu Secuiesc, județul Covasna, într-un weekend dificil pentru concurenți, cu temperaturi scăzute și un asfalt alunecos.Pentru Maria, anul 2026 a fost unul special: este chiar anul în care a făcut primii pași în karting. Cu toate acestea, sportiva din Carei a reușit să se impună într-o competiție națională și să țină pasul cu adversarii experimentați.În ultima etapă, Maria a obținut locul 6 în calificări, apoi locul 5 în prima finală și locul 3 în cea de-a doua finală, rezultat care i-a adus locul 3 la general în campionat și medalia de bronz. 🥉Reprezentanții Karting Carei spun că rezultatul este cu atât mai important cu cât Maria s-a aflat la început de drum în acest sport.„Cine ar fi crezut că o fată care anul acesta a început karting-ul o să le dea bătăi de cap băieților la nivel național?”, au transmis cei de la Karting Carei, care subliniază ambiția sportivei și dorința acesteia de a-și depăși limitele.Un rol important în evoluția Mariei l-a avut profesorul Mille Ioan, cel care a îndrumat-o pe parcursul sezonului, a fost prezent la competiții și s-a ocupat ca kartul și motorul să funcționeze la cele mai bune parametri.„Felicitări, domnule profesor! Aveți cel mai mare respect în fața copiilor, părinților și întregii echipe de karting”, au transmis reprezentanții Karting Carei.Performanța Mariei a fost susținută și de părinții acesteia, precum și de Ardealul Carei, cărora echipa le mulțumește pentru sprijin și pentru încrederea acordată proiectului dedicat dezvoltării tinerilor sportivi.