



Seniorii social-democrați din județ au fost sărbătoriți vineri, 9 octombrie, la sediul PSD Satu Mare, în cadrul unei întâlniri dedicate Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Evenimentul a reunit reprezentanți ai organizației și ai administrației locale și județene.

La întâlnire au participat deputatul Mircea Govor, președintele PSD Satu Mare, Eugenia Sabău, președinta Organizației Seniorilor Social-Democrați din județ, Gabriel Leș, prim-vicepreședintele PSD Satu Mare, Adrian Micle, președintele organizației municipale PSD, și Eugenia Ardelean, președinta organizației municipale a seniorilor social-democrați.

Au fost prezenți și vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, consilierul municipal Mirela Suciu și primarul comunei Valea Vinului, Radu Cristea.

Potrivit mesajului transmis de PSD Satu Mare, întâlnirea a reprezentat un prilej de dialog și de recunoaștere a contribuției seniorilor la dezvoltarea comunității și la consolidarea valorilor social-democrate. Reprezentanții organizației au subliniat că experiența și perspectiva persoanelor vârstnice rămân repere importante pentru activitatea partidului.

„Considerăm că respectul față de persoanele vârstnice trebuie să se reflecte constant, prin preocuparea pentru o viață demnă la orice vârstă, prin acces la servicii de îngrijire și prin sprijinirea unor comunități în care seniorii să se simtă implicați și valorizați”, se arată în mesajul organizației.

Cu această ocazie, PSD Satu Mare le-a mulțumit seniorilor social-democrați pentru implicarea și sprijinul constant și le-a transmis urări de sănătate, liniște și împliniri alături de cei dragi.