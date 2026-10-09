



Consulatul General al României la Szeged a organizat, în data de 8 octombrie 2026, la Szeged, pentru al doilea an consecutiv, o amplă manifestare de diplomație publică și promovare economică, care a marcat Ziua Națională a Gastronomiei și a Vinului Românesc. Manifestarea,, sprijinită de Primăria orașului Lipova din Szeged, la care au participat peste 100 de persoane, a cuprins discursuri, un bogat program cultural, cu cântece și dansuri tradiționale românești, prezentat de Ansamblul ”Datina Lipovană”, precum și o expoziție gastronomică românească, însoțită de prezentare de vinuri din Podgoria Lipova, cei peste 100 de invitați putând servi mâncăruri românești și degusta vinuri și alte băuturi fabricate în România.

Consulul general al României la Szeged, Florin Vasiloni, a subliniat în discursul său că manifestarea de marcare a Zilei Națională a Gastronomiei și a Vinului Românesc la Szeged este menită să pună în valoare specificul gastronomiei și vinului românesc, prin care urmărește promovarea țării noastre ca destinație turistică. ”Această sărbătoare este pentru români un prilej de a ne aduna împreună, un prilej de afirmare a identității. Gastronomia fiecărui popor este o parte importantă a culturii sale. Poporul român este ospitalier din fire, oferind cu mare bucurie tot ce are mai de preț. Producătorii de produse tradiționale și vin din România, fac cunoscut bunul nume al țării noastre, cu grijă, onoare și demnitate. Orașul Lipova și județul Arad sunt destinații turistice accesibile pentru locuitorii din Szeged și împrejurimi.”

La eveniment au luat parte mai mulți clerici din cadrul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria (EORU), Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul EORU, născut la Lipova, a adresat un cuvânt de binecuvântare, menționând atât legăturile istorice care au avut loc între românii din Ungaria și cei din părțile Lipovei, prin Mitropolitul Sofronie al cetăților Lipova și Gyula, consemnat în istoria Bisericii Ortodoxe Române, în anul 1651, cât și prin originea predecesorului său, a PS Sofronie, episcopal Oradiei.

Un cuvânt de salut a adresat și primarul Lipovei, Florin Pera, care a condus o delegație importantă a orașului, care a sprijinit manifestarea care a primit și numele de ”Ziua Orașului Lipova”, a prezentat principalele atracții turistice ale orașului (Basilica ”Maria Radna”; Cetatea Șoimoș; fosta Cadedrală Episcopală ”Adormirea Maicii Domnului”; Bazarul Turcesc, construit în secolul al XVI-lea, ș.a.), oportunitățile economice ale urbei cât și pe câțiva dintre producătorii de produse de consum. Orașul Lipova este interesat de derularea de proiecte transfrontaliere cu parteneri din Ungaria.

S-au prezentat publicului producători de vinuri, țuică, ape minerale, brânzeturi și lactate, dulciuri, sucuri și gemuri naturale, siropuri, panificație, produce apicole, plante medicinale, etc.

Participanții au putut gusta, pe lângă vinurile românești, mâncăruri tradiționale, unele gătite la fața locului: balmoș; mămăligă cu smânatână și brânză de burduf, mezeluri tradiționale românești, tocăniță de vânat, gem de ardei iute, ciocolată și prăjituri de casă, etc.

La manifestarea ce s-a desfășurat în restaurantul administrat de Lucian Doroiman, membru al comunității românești din Ungaria, originar din Timișoara, au participat, pe lângă cei menționați, reprezentanți ai autorităților locale din Ungaria, diplomați, reprezentanți ai mediului economic, al mediului universitar, din Ungaria și România, reprezentanți de seamă ai comunității românești din Ungaria, întreprinzători români și ungari, dornici să descopere noi oportunități economice și să dezvolte noi schimburi comerciale. Au fost prezenţi autorități din Ungaria: Gheorghe Cozma, președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU); Janos Takacs, președintele Cercului de Afaceri Româno-Ungar; reprezentanți ai primăriilor Szeged și Hodmezovasarhely; Jeremy Floutier, cónsul onorific al Franței la Szeged; Torok Gyorgy, consul onorific al Bosniei-Herţegovina la Szeged; Zoltan Hosso, consul onorific al Turciei la Szeged; Atilla Kokuti, președintele Camerei de Comerț și Industrie a comitatului (județului) Csongrad-Csanad; Maria Marc, directorul Oficiului AȚRU; Corina Olaru, rdactor-șef al publicației ”Cronica”, al AȚRU; Iudith Călinescu, lector al Institutului Limbii Române la Catedra de Lb. Și Lit. Română a Universității din Szeged. La manifestare a participat și o delegație de profesori și elevi ai Școlii Bilingve de Naționalitate Română din Micherechi (Mehkerek)

La manifestare au participat Andreea Dogaru, director adjunct al Institutului Cultural Român din Budapesta; Agota Szentannai, responsabilul Filialei Szeged a Institutului Cultural Român din Budapesta;Alina Pădurean, decanul Facultății de Științe Umaniste din cadrul Universității ”Aurel Vlaicu” Arad; Daniel Berlingher, decanul Facultății de Științe Juridice din cadrul Universității de Vest ”Vasile Goldiș” Arad (UVVG); Radu Nădăban, director general UVVG; Florin Ardelean, directorulDirecţiei de Sănătate Publică Timiş; Aurel Adrian Ardelean, directorul Direcției Județene pentru Agricultură Satu-Mare; Iulia Crișan, directorul Liceului Tehnologic de Industrei SAlimentară Arad; Florin Tripa, consilier județean Arad; mai mulți primari din județele Arad și Timiș, ș.a.

Manifestarea a fost un eveniment de succes, publicul bucurându-se de gastronomía și vinurile românești, de momentele culturale, iar reprezentanții mediului de afaceri au avut ocazia să cunoască noi potențiali parteneri de afaceri.

Florin Vasiloni, consul general al României la Szeged

Discurs cu ocazia Zilei Naționale a Gastronomiei și a Vinului Românesc;

Szeged, 8 octombrie 2026

Stimați invitați,

Prima duminică din octombrie marchează Ziua Națională a Gastronomiei și a Vinului Românesc, o sărbătoare dedicată identității culinare și patrimoniului viticol al țării. Legea promulgată în data de 6 iunie 2025 stabilește că sărbătoarea va fi marcată și în străinătate, prin evenimente culturale și de diplomație publică organizate de reprezentanțele diplomatice ale României.

Această zi este menită să pună în valoare specificul gastronomiei și vinului românesc, prin care ne propunem promovarea țării noastre ca destinație turistică. Această sărbătoare este pentru noi, românii, un prilej de a ne aduna împreună, un prilej de afirmare a identității. Gastronomia fiecărui popor este o parte importantă a culturii sale.

Producătorii de produse tradiționale și vin din România, fac cunoscut bunul nume al țării noastre, cu grijă, onoare și demnitate. Gastronomia românească merită descoperită! Orașul Lipova și județul Arad sunt destinații turistice accesibile pentru locuitorii din Szeged și împrejurimi.

Vinul românesc continuă să cucerească, prin calitățile sale, noi piețe de desfacere în străinătate și își întărește încrederea vechilor parteneri. Cu toții trebuie să încurajăm consumul educat și responsabil de vin într-o comunitate dornică de calitate îmbinată armonios cu cunoaștere, pasiune, dar și responsabilitate.

România se numără astăzi printre primii zece producători de vin din Europa și are o tradiție vinicolă milenară. În această seară, reprezentanța diplomatică a Româniie de la Seghedin găzduiește un itinerar gastronomic, enologic și cultural într-un cadru cu valențe universale.

Evenimentul de astăzi este dedicat aniversării a 30 de ani de la semnarea în septembrie 1996, la Timișoara, orașul în care a început Revoluția Română din anul 1989, care a dus la prăbușirea comunismului, a Tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate dintre România și Republica Ungară.

Aș vrea să cred că manifestarea de azi contribuie la dezvoltarea dialogului dintre România și Ungaria prin punerea în valoare a legăturilor umane și a tradiției culinare, arătând că produsele țării noastre pot deveni instrumente de cunoaștere reciprocă.

Aș dori să mulțumesc partenerilor care astăzi au făcut posibil acest eveniment la Seghedin: gazdei noastre, Lucian Doroiman, care demonstrează că investitorii români sunt bineveniți în Ungaria, precum și Primăriei orașului Lipova, din județul Arad, pentru programul artistic ce îmbogățește acest eveniment, dar mai ales pentru prezența producătorilor locali care ne vor prezenta gastronomía și vinurile locale. Județul Arad are un potențial turistic remarcabil, calitatea umană a celor de aici fiind ăndeobțte cunoscută. Astăzi cunoaștem oamenii și ceea are Lipova de oferit. În alte ocazii, au fost aici pentru a susține manifestări, prietenii arădeni din Ineu, Pecica și alte localități.

Mulțumesc tuturor prietenilor din România și Ungaria, dar și tuturor invitaților, pentru prezență, apreciere, suport și încurajări!

La mulți ani tuturor, de Ziua Națională a Gastronomiei și Vinului Românesc!