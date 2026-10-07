





















Astfel, numele Sătmarului este prezent la Baku atât prin reprezentarea în arbitrajul internațional, cât și direct pe tatami, prin sportiva clubului sătmărean.





Sătmăreanul Marian Halas trăiește în aceste zile una dintre cele mai importante experiențe din cariera sa de arbitru internațional. Antrenor la CSM Olimpia Satu Mare, Halas participă, în perioada 4–11 octombrie, la Campionatul Mondial de judo pentru seniori de la Baku, fiind singurul arbitru din România delegat la această ediție a competiției.Prezența la Baku reprezintă o nouă confirmare a valorii arbitrului sătmărean, care face parte din elita arbitrajului internațional. Pentru Marian Halas este al doilea Campionat Mondial de seniori la care este prezent în calitate de arbitru.„În perioada 4-11 octombrie particip ca arbitru la Campionatul Mondial de Judo ce se desfășoară în Baku. În total am fost delegați pentru această competiție 16 arbitri din întreaga lume, din România sunt singurul”, a transmis Marian Halas.Selecția pentru un asemenea eveniment reprezintă o performanță deosebită. La Campionatul Mondial de la Baku sunt prezenți cei mai valoroși judoka ai lumii, iar arbitrii au, la rândul lor, un rol esențial într-o competiție în care fiecare decizie poate avea o importanță majoră.Pentru sătmărean, faptul că se află din nou la masa arbitrilor la un Campionat Mondial este cu atât mai important cu cât, după cum precizează chiar el, doar alți doi arbitri români au mai avut până acum șansa de a arbitra la un Campionat Mondial de seniori.„Pentru mine este o nominalizare foarte importantă, sunt la al 2-lea Campionat Mondial de seniori. Până acum, din România au mai arbitrat doi români la vreun Campionat Mondial de seniori. Mă bucur din plin de această participare și savurez din plin meciurile. Este o onoare să îi arbitrezi pe cei mai buni sportivi din lume”, spune Marian Halas.O experiență la cel mai înalt nivelCampionatul Mondial de la Baku reunește sportivi și oficiali din întreaga lume, într-o competiție organizată la cele mai înalte standarde. Sătmăreanul apreciază în mod deosebit condițiile oferite de organizatori și nivelul competiției.„Organizarea este una de excepție, la cel mai înalt nivel”, a mai transmis arbitrul român.La ceremonia oficială de deschidere a fost prezent și președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, care a participat la eveniment alături de președintele Federației Internaționale de Judo, Marius Vizer.Pentru Marian Halas, zilele petrecute la Baku înseamnă nu doar o nouă participare la cel mai important nivel al arbitrajului mondial, ci și o oportunitate de a fi permanent conectat la ceea ce înseamnă judo-ul de elită.„Este o onoare să îi arbitrezi pe cei mai buni sportivi din lume” este, poate, cea mai bună definiție a acestei experiențe pentru arbitrul și antrenorul sătmărean.Premieră pentru Satu MarePrezența lui Marian Halas la Baku are însă și o semnificație aparte pentru judo-ul sătmărean. În premieră, Satu Mare are la un Campionat Mondial de seniori nu doar un arbitru internațional, ci și o sportivă legitimată la CSM Olimpia Satu Mare, Maidelines Gorguet-Veranes, componentă a lotului României la ediția din acest an.