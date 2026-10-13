Casa Meșteșugarilor a găzduit marți o festivitate emoționantă, în cadrul căreia 117 de cupluri au fost premiate pentru 50 sau 60 de ani de căsnicie, fiecare primind o diplomă aniversară și 1.000 de lei

Au împărțit bucurii, au trecut împreună peste greutăți și au construit familii de-a lungul unei vieți. Marți, 13 octombrie, 117 de cupluri din municipiul Satu Mare au fost sărbătorite la Casa Meșteșugarilor, în cadrul unei festivități dedicate celor care au ajuns la frumoase aniversări de 50 și 60 de ani de căsnicie. Evenimentul a adus în prim-plan povești de viață clădite pe iubire, răbdare, respect și sprijin reciproc, valori care au rămas esențiale indiferent de încercările timpului.

Conducerea Primăriei Municipiului Satu Mare le-a oferit sărbătoriților diplome aniversare și un premiu în valoare de 1.000 de lei fiecărui cuplu. Dincolo de recunoașterea materială, ceremonia a reprezentat un gest de apreciere pentru generațiile care au contribuit, prin munca și valorile lor, la dezvoltarea comunității sătmărene.

Kereskényi Gábor: „Astăzi nu celebrăm doar trecerea timpului, ci iubirea care a rezistat timpului”

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, i-a felicitat pe cei prezenți și a vorbit despre semnificația unei căsnicii care a rezistat cinci sau șase decenii.

„Este o adevărată onoare și o mare bucurie pentru mine să fiu astăzi alături de dumneavoastră, într-un moment atât de special, în care sărbătoriți 60, respectiv 50 de ani de căsnicie.

Astăzi nu celebrăm doar trecerea timpului, ci, mai ales, iubirea care a rezistat timpului. Celebrăm povești de viață construite împreună, cu răbdare, încredere, respect și devotament”, a transmis edilul.

Acesta a subliniat că jumătate de secol sau șase decenii petrecute împreună au însemnat bucurii împărtășite, încercări depășite și puterea de a rămâne unul lângă celălalt, indiferent de ceea ce a adus viața.

„Pentru comunitatea noastră, dumneavoastră sunteți parte din povestea acestui oraș. Prin familiile pe care le-ați întemeiat, prin munca și valorile pe care le-ați transmis, ați contribuit la ceea ce este astăzi Satu Mare”, a mai declarat Kereskényi Gábor.

Primarul a evidențiat și rolul acestor cupluri ca modele pentru generațiile tinere, într-o perioadă în care răbdarea, încrederea și puterea de a rămâne alături de celălalt sunt adesea puse la încercare.

„Ne arătați că o căsnicie trainică nu înseamnă absența greutăților, ci puterea de a le depăși împreună. Că iubirea adevărată nu se măsoară doar în ani, ci în felul în care doi oameni își sunt alături, zi de zi”, a spus edilul.

O mărturisire personală și un moment artistic special

Discursul primarului a avut și o notă personală, acesta amintind că a sărbătorit 19 ani de căsnicie.

„Privind la dumneavoastră, îmi dau seama și mai mult cât de frumos este să construiești o viață împreună și cât de important este să ai alături omul cu care să împarți și zilele bune, și pe cele mai dificile”, a mărturisit Kereskényi Gábor, care le-a urat tuturor multă sănătate și cât mai mulți ani frumoși împreună.

Atmosfera festivă a fost completată de un program artistic susținut de elevi și profesori ai Liceului de Arte „Aurel Popp” din Satu Mare.

Cei prezenți s-au bucurat de prestațiile elevilor Bumbar Miriam și Gătină Albert, coordonați de profesoarele Cuzdriorean Rodica și Kovács Emőke, cu acompaniamentul la pian al profesorului Balaskó Balázs. Programul a continuat cu duetul format din elevul Bota Darius și profesoara Vastag Teodora, acompaniați la pian de Corina Săvian.

Festivitatea de la Casa Meșteșugarilor a fost, astfel, un omagiu adus iubirii care a trecut proba timpului și familiilor care au demonstrat că o viață construită în doi poate deveni cea mai frumoasă moștenire pentru generațiile următoare.







