13 octombrie, ziua în care timpul s-a oprit pentru o familie, dar dorul nu a învățat să tacă

Sora artistului sătmărean Ciprian Gătina a transmis un mesaj sfâșietor la împlinirea a 13 ani de la moartea fratelui său, o tragedie care a curmat mult prea devreme viața unui om de numai 33 de ani și a lăsat în urmă un gol pe care nici trecerea timpului nu l-a putut umple.

Există zile care nu se șterg niciodată din calendarul sufletului. Zile în care amintirile dor mai tare, în care tăcerea apasă și în care un simplu nume poate deschide, din nou, o rană pe care anii nu au reușit să o vindece. Pentru familia lui Ciprian Gătina, data de 13 octombrie a rămas o astfel de zi. O zi în care timpul a continuat să treacă pentru toată lumea, dar o parte din suflet a rămas, parcă, acolo, în urmă cu 13 ani, când vestea unei tragedii a schimbat totul pentru totdeauna.





Marți, 13 octombrie 2026, s-au împlinit 13 ani de la moartea îndrăgitului cântăreț sătmărean de muzică de petrecere, dispărut fulgerător la numai 33 de ani, în urma unui cumplit accident rutier. În timp ce lumea și-a văzut mai departe de drum, cei care l-au iubit au continuat să-i poarte absența în fiecare zi, în fiecare amintire și în fiecare moment în care ar fi trebuit să fie acolo, alături de ei.

„Anii trec. Dorul rămâne.” Cuvintele unei surori care nu și-a uitat fratele

Mesajul transmis de sora sa, Anca Gătina, a cuprins în doar câteva cuvinte durerea unei despărțiri care nu se încheie niciodată cu adevărat.

„13 octombrie....13 ani fără tine, Ciprian! 🖤

Anii trec. Dorul rămâne.

Iar tu vei avea mereu locul tău acolo unde nimeni nu te poate pierde vreodată, în sufletul nostru!”





Dincolo de cuvinte se ascunde una dintre cele mai grele realități ale pierderii: timpul poate îndepărta ziua în care cineva drag a plecat, dar nu poate șterge iubirea pentru omul care a fost. Dorul nu ține cont de ani, de calendare sau de distanța dintre ieri și astăzi. El rămâne acolo, în lucrurile mărunte, în amintirile care revin fără să fie chemate și în toate acele momente în care ai vrea să mai poți spune o dată ceva celui care nu mai este.

Pentru o soră, fratele nu devine niciodată doar o fotografie păstrată într-un album și nici un nume rostit la aniversări. Rămâne parte din copilărie, din familie, din propria poveste. Iar atunci când pleacă mult prea devreme, în urma lui rămân întrebări fără răspuns și un dor pe care nimeni nu îl poate purta în locul celor rămași.

O tragedie cumplită pe DN 19, la Decebal

Era 13 octombrie 2013. Ciprian Gătina se afla la volanul unui autoturism BMW și circula pe DN 19, pe raza localității Decebal, județul Satu Mare. Potrivit informațiilor relatate la vremea respectivă, din cauza vitezei excesive și a carosabilului umed, acesta a pierdut controlul asupra mașinii.

Autoturismul a părăsit șoseaua, a izbit violent un copac și a fost proiectat într-un cap de pod. Impactul a fost devastator. Pentru artistul în vârstă de numai 33 de ani, accidentul a fost fatal. Un coleg de trupă care se afla în mașină a supraviețuit, suferind răni ușoare.





În câteva clipe, un drum s-a transformat într-o tragedie, iar o viață s-a încheiat mult prea devreme. Au rămas în urmă familia, prietenii, oamenii care îl cunoscuseră și cei care îi ascultaseră muzica. Au rămas amintirile și durerea unei despărțiri pe care nimeni nu o putea pregăti și pentru care nimeni nu putea găsi cuvintele potrivite.

13 ani mai târziu, Ciprian continuă să trăiască în inimile celor care l-au iubit

Astăzi, după 13 ani, mesajul surorii sale spune poate mai mult decât ar putea spune orice articol despre această pierdere. Nu vorbește despre statistici, despre trecerea timpului sau despre o tragedie consemnată cândva în știrile zilei. Vorbește despre iubire. Despre legătura dintre doi oameni pe care nici moartea nu o poate transforma în uitare.

Pentru cei care l-au cunoscut, Ciprian Gătina rămâne omul pe care l-au întâlnit, vocea pe care au ascultat-o și amintirea pe care o păstrează fiecare în felul său. Pentru familia sa, însă, absența are o greutate aparte. Sunt 13 ani de zile în care viața a mers înainte, dar în care anumite momente au purtat, fără îndoială, umbra acelui „dacă ar mai fi fost aici”.





Poate că aceasta este cea mai dureroasă parte a unei asemenea despărțiri: lumea nu se oprește atunci când pierzi pe cineva drag. Diminețile continuă să vină, anotimpurile se schimbă, anii se adună, iar oamenii își continuă viețile. Numai că, undeva, în sufletul celor rămași, există un loc în care timpul nu a mai putut merge înainte.

Iar în fiecare 13 octombrie, acel loc doare din nou.

Ciprian Gătina a plecat în urmă cu 13 ani, dar pentru cei care l-au iubit nu va fi niciodată doar o amintire îndepărtată. Va rămâne un frate, un fiu, un prieten și un om a cărui viață s-a încheiat mult prea devreme.

Pentru că există oameni pe care moartea îi ia dintre noi, dar nu îi poate lua și din inimile noastre.

13 ani fără Ciprian. 13 ani de dor. O iubire care nu a plecat niciodată.



