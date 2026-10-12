Maidelines Gorguet, cel mai bun rezultat al delegației României la Mondialele de la Baku Sport •

Judoka de la CSM Olimpia Satu Mare a avut o evoluție încurajatoare la Campionatul Mondial de seniori de la Baku, Azerbaidjan. Concurentă la categoria –78 kg, sătmăreanca a obținut o victorie, fiind învinsă ulterior în meciul pentru calificarea în sferturile de finală. Rezultatul său a fost cel mai bun înregistrat de reprezentanții României la această competiție.

Maidelines Gorguet a avut ocazia să-și măsoare forțele cu unele dintre cele mai valoroase judoka ale lumii, iar prestația sa confirmă progresul din ultima perioadă și potențialul de a se apropia de elita internațională.

Sportiva legitimată la CSM Olimpia Satu Mare a început concursul de la categoria –78 kg cu o victorie importantă în fața australiencei Maria Swan. Sătmăreanca s-a impus grație avantajelor de waza-ari și yuko, revanșându-se astfel după finala disputată anterior împotriva aceleiași adversare, la competiția de la Sarajevo, unde victoria îi revenise australiencei.

În următoarea confruntare, Gorguet a întâlnit-o pe columbianca Brenda Olaya. Cele două au oferit un meci echilibrat, în care diferența s-a făcut în prelungiri, victoria revenindu-i sportivei sud-americane. Astfel, parcursul judoka sătmărence la Campionatul Mondial s-a încheiat înaintea fazei sferturilor de finală.

Antrenorul Pelcz Attila s-a declarat mulțumit de evoluția elevei sale, subliniind că rezultatul de la Baku reprezintă un nou pas înainte în dezvoltarea sportivei.

„Consider că am făcut un pas important înainte cu Maidelines Gorguet. A demonstrat că poate lupta de la egal la egal cu sportive de valoare mondială, iar munca depusă la antrenamente începe să se vadă pe tatami. Victoria în fața sportivei din Australia, după înfrângerea din finala de la Sarajevo, arată progresul realizat. Ne-am fi dorit să ne calificăm în turul următor, însă sunt mulțumit de evoluția ei și privesc cu încredere spre următoarele competiții”, a declarat tehnicianul.

După experiența de la Mondiale, Maidelines Gorguet va reveni în fața propriilor suporteri chiar în acest weekend. Judoka de la CSM Olimpia Satu Mare va participa la Cupa României Open, competiție găzduită de clubul sătmărean.

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