Thiruvadi Alesszia, aur la Poprad
Thiruvadi Alesszia, tânăra sportivă a CSM Olimpia Satu Mare, a obținut un rezultat remarcabil la cea de-a VI-a ediție a competiției internaționale de judo Grand Prix Poprad, desfășurată în Slovacia. Într-un concurs de anvergură, la care au participat 762 de sportivi din nouă țări, reprezentând 72 de cluburi, judoka sătmăreană a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.
Evoluția sportivei pregătite de antrenorul Terely Mihály a fost una convingătoare. Încadrată la categoria U15, –52 kg, Alesszia a avut de disputat patru meciuri și a reușit să le câștige pe toate, demonstrând tehnică, determinare și o bună capacitate de a gestiona momentele decisive.
Debutul a fost unul fulminant: în primul meci, sătmăreanca a învins-o pe cehoaica Sophia Szmudová prin ippon, după numai 20 de secunde. În turul următor, a trecut tot prin ippon de slovaca Natália Bábiková, continuându-și parcursul fără greșeală.
Semifinala i-a pus însă probleme mai serioase. În confruntarea cu slovaca Martina Škvarkovská, Alesszia a fost nevoită să lupte până la capăt pentru calificarea în finală, impunându-se în cele din urmă printr-un procedeu punctat cu waza-ari.
Finala a fost, în schimb, una de scurtă durată. În fața slovacei Edina Gajdošová, sportiva de la CSM Olimpia Satu Mare a avut nevoie de doar cinci secunde pentru a încheia confruntarea. La primul contact, Alesszia a reușit o aruncare de ippon, adjudecându-și astfel medalia de aur într-o manieră categorică.
Rezultatul de la Poprad confirmă forma bună a tinerei judoka și capacitatea sa de a progresa într-o categorie de greutate nouă. Competiția din Slovacia a reprezentat doar a doua apariție a sportivei la –52 kg, după schimbarea categoriei realizată în urmă cu două săptămâni.
Prima provocare în noua categorie a fost participarea la Cupa Europeană de la Brno, în Cehia, rezervată categoriei de vârstă pre-cadeți, unde Thiruvadi Alesszia a încheiat întrecerea pe locul al șaptelea. Saltul de la această clasare la medalia de aur cucerită la Poprad reprezintă un semnal încurajator pentru viitoarele competiții.
Elevă a Școlii Gimnaziale „Rákóczi Ferenc” din Satu Mare, Alesszia continuă astfel să adune experiență internațională și să confirme potențialul său în judo, sub îndrumarea antrenorului Terely Mihály.