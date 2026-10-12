Capela Cimitirului de pe strada Amațiului a beneficiat de lucrări de renovare, menite să îmbunătățească aspectul și condițiile oferite celor care vin să-și comemoreze apropiații.

Primăria municipiului Satu Mare a anunțat finalizarea lucrărilor de renovare a capelei din Cimitirul de pe strada Amațiului. Intervențiile au vizat atât îmbunătățirea aspectului interior, cât și modernizarea instalațiilor.

Potrivit administrației locale, a fost refăcută instalația electrică, pereții au fost tencuiți și vopsiți, ușile și corpurile de iluminat au fost înlocuite, iar clădirea a fost dotată cu un nou sistem de aer condiționat.

Reprezentanții Primăriei au subliniat importanța îngrijirii locurilor de odihnă veșnică, arătând că respectul față de cei plecați dintre noi reflectă valorile unei comunități.