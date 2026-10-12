Datorii, amenzi și ”felinarele” din zona gării

Bursa zvonurilor 12.10.2026 20:49
Datorii, amenzi și ”felinarele” din zona gării
A apărut de câteva zile și o listă… E vorba de lista datornicilor. Publicată de Primăria Satu Mare și care vine cu sume  care-ți taie respirația: 739.119 lei, 550.596 lei, 525.291 lei. Doar sumele, fără nume și fără linșaj public. Sunt sumele unor doamne din top 10… Iară cum am zice ca-n ”Omu bun din Sîciuan”  că …nu toți cei cu restanțe sunt mari șmecheri; unii poate chiar n-au de unde plăti.
Dar dacă tot facem topuri, orașul are și unul neoficial: doamnele cu felinar, de găsit prin zona gării și, cum se spune popular, pe centură. Poliția le amendează, amenzile rămân neachitate, dosarele ajung în instanță, iar la capătul drumului poate apărea munca în folosul comunității. Apoi, a doua zi, povestea se reia.
Ele oferă servicii, autoritățile aplică sancțiuni, instanțele se încarcă, iar problema rămâne pe loc. Cine rupe cercul vicios? Și ce rezolvăm, de fapt, dacă doar amendăm, acumulăm datorii și trimitem hârtii dintr-o instituție în alta?
Lista primăriei e publică, dar nu trebuie să devină catalogul rușinii. Mai util ar fi să vedem cine poate plăti, cine nu poate și ce soluții există. Fiindcă statul poate să constate, să amendeze și să judece. Dar dacă problema revine în fiecare zi, poate că a venit timpul să facă și altceva.

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