Povestea emoționantă a tânărului Erik-Krisztian Balasz, din Oar care a intrat la Jandarmerie cu media 8,96

A crescut într-o familie modestă, a fost un elev silitor, a făcut kickbox de performanță și a visat încă din copilărie să îmbrace uniforma de jandarm. Erik-Krisztian Balasz și-a văzut visul împlinit prin muncă, seriozitate și perseverență, iar mama lui a vorbit cu emoție despre drumul care l-a adus aici.





Uneori, cele mai frumoase povești de succes nu se nasc din privilegii, ci din muncă, sacrificii și visuri pentru care nu renunți să lupți. Este și povestea lui Erik-Krisztian Balasz, un tânăr din satul Oar, județul Satu Mare, care a reușit să intre la Academia de Poliție, la specializarea Jandarmi, după o competiție în care sute de candidați au sperat la unul dintre puținele locuri disponibile.





Potrivit informațiilor prezentate de familia sa, Erik-Krisztian a fost singurul sătmărean admis la această specializare. Din cei 350 de candidați care au concurat pentru numai 25 de locuri, tânărul din Boghiș s-a numărat printre cei care au reușit să treacă de toate probele, obținând media 8,96.





În spatele acestei note s-au aflat ani de pregătire, disciplină și o dorință pe care nu a abandonat-o. Pentru el, admiterea nu a reprezentat doar un rezultat școlar, ci primul pas către împlinirea unui vis pe care îl purta în suflet încă din copilărie.

Un copil silitor, premiant și pasionat de sport

Erik-Krisztian a absolvit Colegiul Național „Ioan Slavici” din Satu Mare, unde, după cum a povestit mama sa, Monica, a fost un copil silitor și premiant. A avut 9, 67 la Bacalaureat.





Pe lângă școală, a practicat și sport de performanță, alegând kickboxul, cu antrenorul Anghel Cardoș, o disciplină care presupune multă muncă, autocontrol și rezistență. A avut șase meciuri, toate câștigate.





Dorința de a ajunge la Jandarmerie nu a apărut peste noapte. Tânărul și-a dorit încă de mic să urmeze acest drum, iar anii au transformat visul într-un obiectiv pentru care a muncit serios.





„A dat pe partea de jandarmerie, au fost foarte mulți candidați, dar cu noroc și multă muncă și seriozitate a intrat, cu media 8,96”, a declarat Monica, mama lui Erik-Krisztian, pentru Gazeta de Nord Vest.

O familie modestă, dar bogată în ambiție și speranțe

Poate cel mai emoționant capitol al acestei povești este cel despre familia care l-a susținut. Monica a povestit că familia lor este una modestă: ea lucrează ca manichiuristă, iar tatăl tânărului este instalator la Apaserv. Sora lui Erik-Krisztian urmează un program de masterat în psihologie clinică, la Oradea.





Nu au avut nevoie de averi pentru a-și dori un viitor mai bun pentru copiii lor. Au avut însă ambiția de a-i sprijini, încurajarea de a merge înainte și speranța că eforturile lor vor fi răsplătite.

„Am luptat mereu să-mi văd copiii împliniți și cu visele lor realizate”, a mărturisit mama tânărului.





În spatele reușitei lui Erik-Krisztian se află și această luptă dusă de părinți, zi după zi, pentru ca propriilor copii să nu le lipsească încrederea că pot ajunge acolo unde își doresc. O luptă discretă, fără aplauze și fără garanția unui rezultat, dar care a primit acum o răsplată pe măsură.

Vineri, un jurământ și începutul unui nou drum

Pentru tânărul din Oar, emoțiile nu s-au încheiat odată cu afișarea rezultatului. Potrivit declarației mamei sale, vineri urma să depună jurământul, un moment cu o încărcătură aparte pentru orice tânăr care se pregătește să îmbrace uniforma.

Pentru familia sa, acel moment urma să însemne mai mult decât o ceremonie. Era confirmarea că eforturile, grijile și sacrificiile făcute de-a lungul anilor au avut un rost. Era bucuria unei mame care și-a văzut copilul apropiindu-se de visul pentru care a muncit atât de mult.





Monica a transmis și un mesaj pentru tinerii care încă își caută drumul și care, poate, se îndoiesc uneori că pot reuși.

„Și tinerii din ziua de azi ar trebui să lupte pentru visele lor”, a spus mama lui Erik-Krisztian.

O lecție de viață pentru o întreagă comunitate

Povestea lui Erik-Krisztian Balasz arată că punctul de plecare nu trebuie să stabilească limita până la care poate ajunge un om. Cu muncă, seriozitate și perseverență, un tânăr dintr-o familie modestă poate reuși să intre într-o instituție pentru care concurența este extrem de mare.





Pentru Oar și pentru județul Satu Mare, performanța sa este un motiv de mândrie. Pentru părinții lui, este bucuria de a vedea un vis devenit realitate. Iar pentru Erik-Krisztian, este începutul unui drum pe care și l-a dorit încă din copilărie.

Uneori, cea mai mare avere pe care o poate oferi o familie nu se măsoară în bani, ci în puterea de a-și învăța copiii să muncească, să creadă în ei și să nu renunțe. Iar povestea acestui tânăr demonstrează că unele visuri chiar merită fiecare sacrificiu.



