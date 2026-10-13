ANUNŢ PUZ ZONA DE LOCUIT SATU MARE, STRADA CASTANILOR

Anunțuri 13.10.2026 11:03
ANUNŢ PUZ ZONA DE LOCUIT SATU MARE, STRADA CASTANILOR

ANUNŢ PRIVIND INTENŢIA DE ELABORARE A

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ZONĂ DE LOCUIT

SATU MARE, STRADA CASTANILOR NR. 10

NR. CADASTRALE 178975, 179391, 178976

Iniţiator / beneficiar   

PĂDUREAN IRINA-NICOLETA ȘI PĂDUREAN GHEORGHE

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de 26.10.2026.

Observaţiile şi propunerile referitoare la intenţia de elaborare a planului pot fi transmise prin:

- scrisori depuse la registratura autorităţii zilnic între orele  9-15  

- pe adresa de e-mail consultarepublica@primariasm.ro

- scrisori transmise prin poştă pe adresa primăriei (cu data de trimitere în termenul limită indicat)  PRIMĂRIA SATU MARE, PIAŢA 25 OCTOMBRIE NR. 1, telefon  0261702553

Anunțul va fi afișat pe panou în zona de amplasament de către investitorul inițiator al PUZ.

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 10.11.2026  prin:

- afişare la sediul primăriei

- publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

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