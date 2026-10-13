Creșa „Grădina Fermecată” a pus la dispoziția părinților șase grupe cu predare în limbile română și maghiară, iar dosarele au putut fi depuse atât la sediul unității, cât și online

Primăria Municipiului Satu Mare a anunțat că părinții care doreau să își înscrie copiii la creșă au avut la dispoziție locuri la „Grădina Fermecată”, cea mai mare și mai modernă unitate de acest tip din oraș. Creșa, situată pe strada Iuliu Coroianu nr. 46, a primit dosarele de înscriere atât la sediu, cât și prin e-mail, pentru a facilita accesul familiilor la serviciile de îngrijire și educație timpurie.

Șase grupe, cu predare în română și maghiară

La „Grădina Fermecată” au funcționat șase grupe, cu activități desfășurate în limbile română și maghiară, oferind astfel părinților posibilitatea de a alege varianta potrivită pentru copiii lor.

Dosarele de înscriere au putut fi depuse direct la sediul creșei, de pe strada Iuliu Coroianu nr. 46, sau transmise online, la adresa de e-mail dmc@primariasm.ro.

Unde pot afla părinții lista actelor necesare

Informațiile complete privind documentele necesare pentru înscriere au fost puse la dispoziție online, la următoarele adrese:

Pentru informații suplimentare, părinții au putut apela numărul de telefon 0748 245 005.







