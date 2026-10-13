De Ziua Informării Preventive și de Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor, pompierii sătmăreni au desfășurat activități pentru a-i învăța pe copii și adulți cum să reacționeze în situații de urgență

Marți, 13 octombrie, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare au ieșit în mijlocul comunității pentru a transmite un mesaj esențial: prevenirea poate salva vieți. Cu prilejul Zilei Informării Preventive, marcată simbolic prin sintagma „Marți 13”, dar și al Zilei Internaționale pentru Reducerea Riscului Dezastrelor, salvatorii au organizat activități de informare și educare preventivă, menite să-i ajute pe sătmăreni să recunoască pericolele și să știe cum să acționeze atunci când apare o situație de urgență.

Acțiunile au ajuns în mai multe unități de învățământ din municipiul Satu Mare, unde pompierii au discutat cu elevii despre prevenirea incidentelor și comportamentul corect în situații critice. Prin explicații și recomandări adaptate vârstei copiilor, salvatorii au urmărit să transforme informațiile esențiale în deprinderi care pot face diferența atunci când fiecare secundă contează.

Pompierii au ajuns și în centrele comerciale

Activitățile de informare preventivă au continuat în spațiile comerciale Shopping City Satu Mare și Ceetrus România, unde reprezentanții ISU s-au întâlnit cu cetățenii și le-au oferit recomandări privind protecția personală, prevenirea riscurilor și conduita în cazul producerii unor situații de urgență.

Prin aceste demersuri, pompierii au urmărit să aducă informațiile utile cât mai aproape de oameni și să contribuie la formarea unei comunități mai bine pregătite pentru situații neprevăzute.

Porțile subunităților de pompieri au fost deschise pentru copii

Totodată, în cadrul Zilei Porților Deschise, subunitățile de pompieri și-au primit vizitatorii interesați să descopere activitatea salvatorilor. Mai mulți copii au avut ocazia să afle informații despre misiunile pompierilor, tehnica de intervenție și modul în care aceștia acționează pentru salvarea vieților și protejarea bunurilor.

Reprezentanții ISU Satu Mare au subliniat importanța educației preventive încă de la cele mai fragede vârste, deoarece cunoașterea regulilor de siguranță și adoptarea unui comportament responsabil pot reduce consecințele unor evenimente nedorite.

Mesajul transmis de pompierii sătmăreni a fost unul simplu și important: prevenirea începe cu informarea, iar siguranța este responsabilitatea fiecăruia dintre noi.



