SĂNĂTATE. Vaccin antirabic gratuit pentru câinii și pisicile microcipate! Campanie specială lansată la Ardud

Locale 13.10.2026 14:45
SĂNĂTATE. Vaccin antirabic gratuit pentru câinii și pisicile microcipate! Campanie specială lansată la Ardud

Proprietarii de câini și pisici din Ardud pot beneficia, până la finalul anului, de vaccinare antirabică gratuită pentru animalele microcipate, reduceri la microcipare și oferte speciale la vaccinarea polivalentă.

Vești bune pentru iubitorii de animale din Ardud și din împrejurimi! Cabinetul Medical Veterinar Dr. Bogdana Cizmar a lansat o campanie de vaccinare antirabică, desfășurată în perioada 9 octombrie – 31 decembrie 2026, prin care proprietarii de câini și pisici sunt încurajați să își protejeze animalele și să contribuie la siguranța întregii comunități.

Campania vine cu mai multe facilități, inclusiv vaccin antirabic gratuit pentru animalele microcipate, reduceri la microcipare și prețuri speciale pentru vaccinul polivalent, în anumite condiții. În plus, persoanele care nu se pot deplasa la cabinet pot solicita vaccinarea la domiciliu, contra unei taxe de deplasare.

Ce facilități sunt oferite în cadrul campaniei

Proprietarii de animale pot beneficia de următoarele oferte:

  • Vaccin antirabic gratuit, în cadrul cabinetului, pentru câinii și pisicile microcipate;

  • Reducere la microciparea câinilor și pisicilor;

  • Reducere la vaccinul polivalent, dacă acesta este administrat concomitent cu microciparea și vaccinarea antirabică;

  • Posibilitatea vaccinării la domiciliu, contra unei taxe de deplasare.

Vaccinarea antirabică reprezintă o măsură importantă pentru prevenirea rabiei, o boală gravă care poate afecta atât animalele, cât și oamenii. Respectarea recomandărilor medicului veterinar și vaccinarea la timp contribuie la protejarea animalelor de companie și la reducerea riscurilor pentru comunitate.

Unde se fac programările

Campania este organizată de Cabinetul Medical Veterinar Dr. Bogdana Cizmar, situat în Ardud, pe strada Avram Iancu nr. 52, în Colonie.

Pentru programări și informații suplimentare, proprietarii de animale pot apela numerele de telefon 0740 492 288 și 0752 801 995 sau pot trimite un e-mail la bogdana.cizmar@gmail.com.

Campania se desfășoară până la 31 decembrie 2026, iar proprietarii sunt încurajați să profite de facilitățile oferite și să distribuie informația către alți iubitori de animale din Ardud și din localitățile învecinate.


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