O tânără cu origini în satul Gelu își începe parcursul profesional în avocatură, după ce a reușit să acceadă în Baroul București

Reușita reprezintă un moment important pentru Simona Mirela Dan, care își construiește astfel un drum profesional într-unul dintre cele mai importante centre juridice ale României.

O reușită care aduce în atenție o sătmăreancă

O tânără cu origini în județul Satu Mare bifează o importantă reușită profesională, după ce Simona Mirela Dan a acces în Baroul București. Parcursul său profesional o poartă astfel spre Capitală, unul dintre cele mai importante centre juridice și profesionale ale țării, unde își va putea construi cariera în domeniul avocaturii. Pentru familia sa și pentru comunitatea din care provine, momentul reprezintă o realizare importantă, mai ales că originile familiei sunt legate de satul Gelu.

Simona Mirela Dan este fiica lui Mirel-Cristian Dan, șef al Serviciului Evidența Veniturilor, Urmărire, Executare Silită și Amenzi, și a Adinei Dan, consilier în cadrul Serviciului Public Poliția Locală Satu Mare.

Din Gelu, spre Baroul București

Reușita Simonei Mirela Dan este cu atât mai interesantă pentru comunitatea sătmăreană prin legătura pe care familia o are cu satul Gelu.

Accederea în Baroul București reprezintă un nou început profesional și deschide drumul către o carieră în avocatură într-un mediu competitiv, în care tânăra sătmăreancă își va putea valorifica pregătirea și cunoștințele juridice.

Pentru comunitatea din care provine, parcursul său constituie un motiv de mândrie și un exemplu al tinerilor care aleg să își construiască un viitor profesional în domenii de prestigiu, inclusiv în marile centre ale țării.



