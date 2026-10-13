Marți 13, cu ghinion pentru unii directori!

Se pare că și la Satu Mare, prima probă a concursului pentru șefia școlilor a venit cu surprize. Unele plăcute, altele numai bune de trecut la capitolul „ghinion de Marți 13”! Candidați cu state vechi la conducerea unor unități de învățământ au ratat calificarea, în timp ce alții, pe care unii îi vedeau deja ieșiți din joc, au rămas în cursă și au cam încurcat socotelile.

Că a fost emoție, neatenție sau pur și simplu socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din test, rămâne de văzut. Cert este că, prin unele birouri, vestea s-ar putea să fi stricat buna dispoziție, iar prin altele să fi reaprins speranțele.

Nume nu dăm, deocamdată. Nu pentru că n-am avea ce povesti, ci pentru că așteptăm listele oficiale și rezultatele după contestații. Până pe 9 decembrie, când calendarul concursului își va fi consumat toate etapele, actualii directori mai au timp să-și vadă de treabă, iar aspiranții la fotoliile de conducere să-și facă planuri.

La nivel național, dintre cei 6.684 de candidați prezenți la prima probă, 4.615 au obținut minimum nota 6 și merg mai departe. O rată de promovare de 69,05% , suficient cât să bucure pe unii și să dea dureri de cap altora.

Morala de la Bursa zvonurilor? În școală, tabla se șterge ușor. Socotelile pentru fotoliul de director, însă, se refac ceva mai greu. Iar Marți 13 n-a fost chiar cu ghinion pentru toată lumea!