KKS Cămin, victorie categorică în fața celor de la Atletik SM Sport •

KKS Cămin 1 a obținut o victorie clară în etapa a treia a Campionatului Național de handbal feminin U15. Formația alcătuită în mare parte din jucătoare din Cămin, Foieni, Căpleni și localitățile învecinate s-a impus cu 34-11 în fața echipei Atletik Satu Mare 1.

Echipa din Cămin și-a respectat statutul de favorită și a bifat a treia victorie consecutivă din tot atâtea partide disputate. Cu șase puncte, Kézisuli Cămin 1 ocupă locul secund în clasamentul Grupei N, la două goluri diferență de liderul AHC Valeria Motogna Zalău, care are un golaveraj mai bun.

În partida cu Atletik Satu Mare 1, fetele din Cămin au intrat la pauză cu un avantaj de nouă goluri, scor 13-4, iar în repriza secundă și-au mărit considerabil diferența, câștigând cu 34-11.

Pentru Cămin 1, cele mai eficiente marcatoare au fost Nikolett Varga, cu șase goluri, Emili Roszel, cu cinci, și Emma Hamvas și Nóra Török, fiecare cu câte patru reușite.

În aceeași grupă, CSM Olimpia Satu Mare a obținut prima victorie a sezonului, după ce a învins categoric, în deplasare, CS AS Alexandru Csepreghi B, cu scorul de 37-8. În urma acestui rezultat, sătmărencele ocupă locul al patrulea. Atletik Satu Mare 1 se află pe poziția a cincea, fără puncte, în timp ce ACS Handbal Inovativ Negrești-Oaș ocupă locul al treilea, după ce a stat în această etapă.

În etapa următoare, KKS Cămin 1 va juca duminică, în deplasare, cu ACS Handbal Inovativ Negrești-Oaș. CSM Olimpia Satu Mare va avea rundă liberă.



Înfrângeri pentru echipele secunde

În Grupa M, celelalte două reprezentante sătmărene au avut parte de o etapă dificilă. Atletik Satu Mare 2 a pierdut cu 23-56 în fața formației SHCS Fărcașa 2022, după ce la pauză scorul era 12-28.

Nici KKS Cămin 2 nu a reușit să obțină un rezultat pozitiv, cedând pe teren propriu în fața echipei CS Marta Baia Mare, cu 10-28. La pauză, băimărencele conduceau cu 13-1.

Atât KKS Cămin 2, cât și Atletik Satu Mare 2 ocupă ultimele poziții în clasamentul Grupei M.



Rezultatele etapei a treia

Campionatul Național de handbal feminin U15 – Grupa N

CS AS Alexandru Csepreghi B – CSM Olimpia Satu Mare 8-37 (5-18)

KKS Cămin 1 – Atletik Satu Mare 1 34-11 (13-4)

A stat: ACS Handbal Inovativ Negrești-Oaș

Campionatul Național de handbal feminin U15 – Grupa M

Atletik Satu Mare 2 – SHCS Fărcașa 2022 23-56 (12-28)

Kézisuli Cămin 2 – CS Marta Baia Mare 10-28 (1-13)

Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te