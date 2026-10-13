Liga 4: Nicio schimbare de lider în cele trei serii































AJF SATU MARE





Etapa a 6-a din Liga a 4-a a județului Satu Mare a adus victorii clare, rezultate surprinzătoare și modificări în clasamente, însă liderii celor trei serii și-au păstrat pozițiile. În Seria A, Fröhlich Foieni a urcat pe locul secund, în Seria B, Sportul Botiz continuă parcursul perfect, iar în Seria C, Crasna Moftin rămâne pe prima poziție, deși a remizat la Ardud.

În Seria A, Fröhlich Foieni a obținut o victorie convingătoare, scor 5-2, pe teren propriu, în fața formației Fortuna Căpleni, rezultat care i-a adus urcarea pe locul al doilea. Schwaben Cămin rămâne lider, deși partida cu Recolta Sanislău a fost amânată. Ciumești și Stăruința Berveni au oferit un meci cu multe goluri, câștigat de gazde cu 5-1, în timp ce Platanul Marna și Kneho Urziceni au încheiat la egalitate, 0-0.

În Seria B, Sportul Botiz a câștigat duelul cu Someșul Cărășeu, scor 3-0, și își păstrează bilanțul perfect: cinci victorii din tot atâtea partide. Înfrângerea suferită de Someșul Cărășeu a pus capăt parcursului fără greșeală al echipei, care ocupă în continuare locul secund. Victoria Apa s-a impus categoric în deplasare, cu 5-1, în fața formației Dacia Medieșu Aurit, iar Înfrățirea Tarna Mare a câștigat cu 3-1 pe terenul celor de la Diferit SM. Voința Turț a stat în această etapă.

În Seria C, liderul Crasna Moftin a remizat în deplasare cu Cetate 800 Ardud, scor 2-2, dar și-a păstrat prima poziție, cu 11 puncte. Someșul Oar a profitat de pasul greșit al liderului și a urcat pe locul secund, după victoria cu 4-1 obținută pe terenul Unirii Pișcolt. Real Andrid a câștigat cu 3-1 partida de acasă cu Vulturii Santău, consolidându-și poziția în plutonul fruntaș. Un alt rezultat notabil a fost victoria categorică a formației Victoria Petrești, scor 8-0, în fața celor de la Dacia Supur, succes care a reprezentat prima victorie a echipei în actuala ediție de campionat.

Rezultatele etapei a 6-a

Seria A

Fröhlich Foieni – Fortuna Căpleni 5-2

Platanul Marna – Kneho Urziceni 0-0

Ciumești – Stăruința Berveni 5-1

Recolta Sanislău – Schwaben Cămin — amânat

CLASAMENT

1 Schwaben Cămin 4 4 0 0 14-4 12 2 Fröhlich Foieni 5 4 0 1 10-6 9 3 Recolta Sanislău 3 2 1 0 6-0 7 4 CSM Ciumești 5 2 1 2 14-11 7 5 Kneho Cămin 5 1 2 2 5-6 5 6 Stăruința Berveni 4 1 0 3 3-12 3 7 Fortuna Căpleni 5 1 0 4 7-18 3 8 Platanul Urziceni 4 0 2 2 7-9 2

Seria B

Diferit SM – Înfrățirea Tarna Mare 1-3

Dacia Medieșu Aurit – Victoria Apa 1-5

Sportul Botiz – Someșul Cărășeu 3-0

Voința Turț — a stat

CLASAMENT

1 Sportul Botiz 5 5 0 0 31-3 15 2 Someșul Odoreu 5 4 0 1 18-5 12 3 Victoria Apa 6 3 0 3 22-12 9 4 Înfrățirea Tarna Mare 5 3 0 2 11-13 9 5 Dacia Medieșu Aurit 4 1 0 3 5-11 3 6 Voința Turț 5 1 0 4 5-21 3 7 Diferit SM 4 0 0 4 4-31 0

Seria C

Victoria Petrești – Dacia Supur 8-0

Unirea Pișcolt – Someșul Oar 1-4

Real Andrid – Vulturii Santău 3-1

Cetate 800 Ardud – Crasna Moftin 2-2

CLASAMENT