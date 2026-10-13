Liga 4: Nicio schimbare de lider în cele trei serii

Sport 13.10.2026 17:47
Liga 4: Nicio schimbare de lider în cele trei serii









AJF SATU MARE


Etapa a 6-a din Liga a 4-a a județului Satu Mare a adus victorii clare, rezultate surprinzătoare și modificări în clasamente, însă liderii celor trei serii și-au păstrat pozițiile. În Seria A, Fröhlich Foieni a urcat pe locul secund, în Seria B, Sportul Botiz continuă parcursul perfect, iar în Seria C, Crasna Moftin rămâne pe prima poziție, deși a remizat la Ardud.

În Seria A, Fröhlich Foieni a obținut o victorie convingătoare, scor 5-2, pe teren propriu, în fața formației Fortuna Căpleni, rezultat care i-a adus urcarea pe locul al doilea. Schwaben Cămin rămâne lider, deși partida cu Recolta Sanislău a fost amânată. Ciumești și Stăruința Berveni au oferit un meci cu multe goluri, câștigat de gazde cu 5-1, în timp ce Platanul Marna și Kneho Urziceni au încheiat la egalitate, 0-0.

În Seria B, Sportul Botiz a câștigat duelul cu Someșul Cărășeu, scor 3-0, și își păstrează bilanțul perfect: cinci victorii din tot atâtea partide. Înfrângerea suferită de Someșul Cărășeu a pus capăt parcursului fără greșeală al echipei, care ocupă în continuare locul secund. Victoria Apa s-a impus categoric în deplasare, cu 5-1, în fața formației Dacia Medieșu Aurit, iar Înfrățirea Tarna Mare a câștigat cu 3-1 pe terenul celor de la Diferit SM. Voința Turț a stat în această etapă.

În Seria C, liderul Crasna Moftin a remizat în deplasare cu Cetate 800 Ardud, scor 2-2, dar și-a păstrat prima poziție, cu 11 puncte. Someșul Oar a profitat de pasul greșit al liderului și a urcat pe locul secund, după victoria cu 4-1 obținută pe terenul Unirii Pișcolt. Real Andrid a câștigat cu 3-1 partida de acasă cu Vulturii Santău, consolidându-și poziția în plutonul fruntaș. Un alt rezultat notabil a fost victoria categorică a formației Victoria Petrești, scor 8-0, în fața celor de la Dacia Supur, succes care a reprezentat prima victorie a echipei în actuala ediție de campionat.

Rezultatele etapei a 6-a

Seria A

Fröhlich Foieni – Fortuna Căpleni 5-2

Platanul Marna – Kneho Urziceni  0-0

Ciumești – Stăruința Berveni 5-1

Recolta Sanislău – Schwaben Cămin — amânat

CLASAMENT

1

Schwaben Cămin

4

4

0

0

14-4

12

2

Fröhlich Foieni

5

4

0

1

10-6

9

3

Recolta Sanislău

3

2

1

0

6-0

7

4

CSM Ciumești

5

2

1

2

14-11

7

5

Kneho Cămin

5

1

2

2

5-6

5

6

Stăruința Berveni

4

1

0

3

3-12

3

7

Fortuna Căpleni

5

1

0

4

7-18

3

8

Platanul Urziceni

4

0

2

2

7-9

2

Seria B

Diferit SM – Înfrățirea Tarna Mare 1-3

Dacia Medieșu Aurit – Victoria Apa 1-5

Sportul Botiz – Someșul Cărășeu 3-0

Voința Turț — a stat

CLASAMENT

1

Sportul Botiz

5

5

0

0

31-3

15

2

Someșul Odoreu

5

4

0

1

18-5

12

3

Victoria Apa

6

3

0

3

22-12

9

4

Înfrățirea Tarna Mare

5

3

0

2

11-13

9

5

Dacia Medieșu Aurit

4

1

0

3

5-11

3

6

Voința Turț

5

1

0

4

5-21

3

7

Diferit SM

4

0

0

4

4-31

0

Seria C

Victoria Petrești – Dacia Supur 8-0

Unirea Pișcolt – Someșul Oar 1-4

Real Andrid – Vulturii Santău 3-1

Cetate 800 Ardud – Crasna Moftin 2-2

CLASAMENT




1

Crasna Moftin

6

3

2

1

19-11

11

2

Someșul Oar

6

3

1

2

21-10

10

3

Real Andrid

5

3

1

1

12-7

10

4

Vulturii Tășnad

6

3

1

2

12-14

10

5

Cetate 800 Ardud

6

1

4

1

8-9

7

6

Victoria Petrești

6

1

3

2

13-9

6

7

Unirea Pișcolt

6

1

2

3

7-15

5

8

Dacia Supur

5

1

0

4

9-26

3

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