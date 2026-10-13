Liga 4: Nicio schimbare de lider în cele trei serii

AJF SATU MARE
Etapa a 6-a din Liga a 4-a a județului Satu Mare a adus victorii clare, rezultate surprinzătoare și modificări în clasamente, însă liderii celor trei serii și-au păstrat pozițiile. În Seria A, Fröhlich Foieni a urcat pe locul secund, în Seria B, Sportul Botiz continuă parcursul perfect, iar în Seria C, Crasna Moftin rămâne pe prima poziție, deși a remizat la Ardud.
În Seria A, Fröhlich Foieni a obținut o victorie convingătoare, scor 5-2, pe teren propriu, în fața formației Fortuna Căpleni, rezultat care i-a adus urcarea pe locul al doilea. Schwaben Cămin rămâne lider, deși partida cu Recolta Sanislău a fost amânată. Ciumești și Stăruința Berveni au oferit un meci cu multe goluri, câștigat de gazde cu 5-1, în timp ce Platanul Marna și Kneho Urziceni au încheiat la egalitate, 0-0.
În Seria B, Sportul Botiz a câștigat duelul cu Someșul Cărășeu, scor 3-0, și își păstrează bilanțul perfect: cinci victorii din tot atâtea partide. Înfrângerea suferită de Someșul Cărășeu a pus capăt parcursului fără greșeală al echipei, care ocupă în continuare locul secund. Victoria Apa s-a impus categoric în deplasare, cu 5-1, în fața formației Dacia Medieșu Aurit, iar Înfrățirea Tarna Mare a câștigat cu 3-1 pe terenul celor de la Diferit SM. Voința Turț a stat în această etapă.
În Seria C, liderul Crasna Moftin a remizat în deplasare cu Cetate 800 Ardud, scor 2-2, dar și-a păstrat prima poziție, cu 11 puncte. Someșul Oar a profitat de pasul greșit al liderului și a urcat pe locul secund, după victoria cu 4-1 obținută pe terenul Unirii Pișcolt. Real Andrid a câștigat cu 3-1 partida de acasă cu Vulturii Santău, consolidându-și poziția în plutonul fruntaș. Un alt rezultat notabil a fost victoria categorică a formației Victoria Petrești, scor 8-0, în fața celor de la Dacia Supur, succes care a reprezentat prima victorie a echipei în actuala ediție de campionat.
Rezultatele etapei a 6-a
Seria A
Fröhlich Foieni – Fortuna Căpleni 5-2
Platanul Marna – Kneho Urziceni 0-0
Ciumești – Stăruința Berveni 5-1
Recolta Sanislău – Schwaben Cămin — amânat
CLASAMENT
|
1
|
Schwaben Cămin
|
4
|
4
|
0
|
0
|
14-4
|
12
|
2
|
Fröhlich Foieni
|
5
|
4
|
0
|
1
|
10-6
|
9
|
3
|
Recolta Sanislău
|
3
|
2
|
1
|
0
|
6-0
|
7
|
4
|
CSM Ciumești
|
5
|
2
|
1
|
2
|
14-11
|
7
|
5
|
Kneho Cămin
|
5
|
1
|
2
|
2
|
5-6
|
5
|
6
|
Stăruința Berveni
|
4
|
1
|
0
|
3
|
3-12
|
3
|
7
|
Fortuna Căpleni
|
5
|
1
|
0
|
4
|
7-18
|
3
|
8
|
Platanul Urziceni
|
4
|
0
|
2
|
2
|
7-9
|
2
Seria B
Diferit SM – Înfrățirea Tarna Mare 1-3
Dacia Medieșu Aurit – Victoria Apa 1-5
Sportul Botiz – Someșul Cărășeu 3-0
Voința Turț — a stat
CLASAMENT
|
1
|
Sportul Botiz
|
5
|
5
|
0
|
0
|
31-3
|
15
|
2
|
Someșul Odoreu
|
5
|
4
|
0
|
1
|
18-5
|
12
|
3
|
Victoria Apa
|
6
|
3
|
0
|
3
|
22-12
|
9
|
4
|
Înfrățirea Tarna Mare
|
5
|
3
|
0
|
2
|
11-13
|
9
|
5
|
Dacia Medieșu Aurit
|
4
|
1
|
0
|
3
|
5-11
|
3
|
6
|
Voința Turț
|
5
|
1
|
0
|
4
|
5-21
|
3
|
7
|
Diferit SM
|
4
|
0
|
0
|
4
|
4-31
|
0
Seria C
Victoria Petrești – Dacia Supur 8-0
Unirea Pișcolt – Someșul Oar 1-4
Real Andrid – Vulturii Santău 3-1
Cetate 800 Ardud – Crasna Moftin 2-2
CLASAMENT
|
1
|
Crasna Moftin
|
6
|
3
|
2
|
1
|
19-11
|
11
|
2
|
Someșul Oar
|
6
|
3
|
1
|
2
|
21-10
|
10
|
3
|
Real Andrid
|
5
|
3
|
1
|
1
|
12-7
|
10
|
4
|
Vulturii Tășnad
|
6
|
3
|
1
|
2
|
12-14
|
10
|
5
|
Cetate 800 Ardud
|
6
|
1
|
4
|
1
|
8-9
|
7
|
6
|
Victoria Petrești
|
6
|
1
|
3
|
2
|
13-9
|
6
|
7
|
Unirea Pișcolt
|
6
|
1
|
2
|
3
|
7-15
|
5
|
8
|
Dacia Supur
|
5
|
1
|
0
|
4
|
9-26
|
3