



Dans sportiv





L sportivii sătmăreni au obținut 13 clasări pe podium la Concursul Național de Dans Sportiv, într-o competiție care a reunit aproximativ 100 de perechi din țară.

Sportivii de la Loga Dance School au avut o evoluție apreciată la Cupa Christeen’s – Concurs Național de Dans Sportiv, desfășurată în 10 octombrie 2026, la Sighetu Marmației. Competiția a reunit aproximativ 100 de perechi de dansatori din țară, care au concurat la mai multe categorii de vârstă și niveluri de pregătire.

Reprezentanții școlii de dans au încheiat concursul cu 21 de medalii și 13 clasări pe podium, confirmând munca depusă la antrenamente și progresul sportivilor, atât al celor aflați la început de drum, cât și al dansatorilor cu experiență.

Cinci clasări pe primul loc

Printre cele mai bune rezultate s-au numărat victoriile obținute de Dali Gergo și Botos Hanna, la Hobby 6–11 ani, Chilintan David și Buze Oana, la Precompetițional, două dansuri, 10–11 ani, respectiv Liszkai Andras și Liszkai Anna, la Debutanți, un dans, 8–9 ani. Tot pe prima treaptă a podiumului au urcat Ilban Letitia, la categoria un dans, 4–7 ani, și Mocan Mara, la Fete Solo Bronz, două dansuri, 8–9 ani.

Alte rezultate importante au fost obținute de Silaghi Matei și Silaghi Ana, locul al doilea la Hobby 6–11 ani, Smucz Cristian și Gheorghioi Anacarina, locul al doilea la Open 12–15 ani, Toma Gavril și Datcu Flavia, locul al doilea la Precompetițional, trei dansuri, 8–9 ani, precum și Varga Viktoria, locul al doilea la categoria un dans, 4–7 ani.

Pe treapta a treia a podiumului s-au clasat Loke Hotzberger Philip și Kaitar Vitkoria, atât la Open Basic, cât și la Open, categoria 12–15 ani, alături de Banica Catalea, la Fete Solo, două dansuri, 8–9 ani.

Experiență și progres pentru sportivii sătmăreni

Rezultatele au fost completate de clasări pe locurile IV, V și VI, obținute de sportivii Loga Dance School la categoriile E, D, Hobby, Open Basic și Fete Solo. Aceste evoluții reprezintă tot atâtea oportunități de acumulare a experienței și de pregătire pentru următoarele competiții.

Danci Tudor & Bonea Anastasia - Locul 4, Clasa: E 12-15 ani

Dali David & Corodan Sofia - Locul 4, Clasa: Hobby 6-11 ani

Toma Mihail & Hotye Narcisa - Locul 4, Clasa: D 12-15 ani

Biro Evelyn - Locul 4, Clasa: Fete Solo 16-35 de ani

Hendre Paul & Voinescu Maya - Locul 5, Clasa: E 12-15 ani

Andreica Maya - Locul 5, Clasa: Fete Solo 16-35 de ani

Crisan Micle Mateo & Turcanu Sara - Locul 6, Clasa: Open Basic 6-11 ani

Mare Gloria - Locul 6, Clasa: Fete Solo 16-35 de ani

În spatele fiecărei participări se află ore de antrenament, disciplină, perseverență și spirit de echipă, dar și sprijinul constant al antrenorilor și al părinților.

Felicitări tuturor sportivilor Loga Dance School pentru participare și rezultate, precum și antrenorilor și părinților pentru implicare și susținere!







