



Iașiul este în centrul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, unde mii de credincioși din România și din străinătate au venit să participe la slujbele religioase și să se închine la moaștele ocrotitoarei Moldovei. Sfânta Liturghie este oficiată de un sobor de 28 de ierarhi ortodocși din mai multe țări.

Încă de la primele ore ale dimineții de miercuri, 14 octombrie, credincioșii s-au adunat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și pe străzile din apropierea Catedralei Mitropolitane din Iași, cu ocazia hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Slujba a început la ora 09:00, pe o scenă amenajată în apropierea altarului Catedralei Mitropolitane. Printre ierarhii participanți se numără Înaltpreasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, iar soborul este condus de Înaltpreasfințitul Dimitrios, mitropolit al Franței și exarh al Europei.

La eveniment sunt prezenți reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române, dar și ai unor biserici ortodoxe din Grecia, Serbia și Franța. Răspunsurile liturgice sunt susținute în acest an de Corul Academic Byzantion.

Potrivit părintelui Lucian Apopei, directorul de Comunicare al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, sărbătoarea reprezintă un moment deosebit pentru comunitatea locală și pentru pelerinii care revin an de an la Iași.

„Ziua de 14 octombrie este pentru Iași mai mult decât o mare sărbătoare. Este ziua în care inimile atâtor oameni bat la unison, în rugăciune, în jurul Sfintei Parascheva”, a declarat acesta pentru AGERPRES.

Cozi de kilometri la racla Sfintei Parascheva

Zeci de mii de persoane participă la pelerinaj, iar rândul format pentru închinarea la moaștele sfintei se întinde pe câțiva kilometri. Numărul credincioșilor continuă să crească pe parcursul zilei.

Pentru a facilita participarea la slujbă, organizatorii au amenajat spații suplimentare pentru pelerini, inclusiv în zona dintre Catedrala Mitropolitană și Teatrul Național. Cei care nu pot ajunge în apropierea podiumului pot urmări ceremonia pe ecrane de mari dimensiuni amplasate de-a lungul Pietonalului Ștefan cel Mare și Sfânt, până în zona Palatului Culturii.

Pentru mulți dintre cei prezenți, pelerinajul este legat de rugăciuni pentru sănătate, familie și depășirea momentelor dificile. Credincioșii consideră că închinarea la moaștele Sfintei Parascheva, chiar în ziua hramului, este un prilej de binecuvântare și întărire sufletească.

În mesajul transmis cu această ocazie, reprezentantul Mitropoliei a subliniat că fiecare pelerin ajunge la Iași cu propriile speranțe, mulțumiri și suferințe, găsind în credință un punct comun cu ceilalți participanți.

Și moaștele Sfântului Paisie, aduse la Iași

Manifestările religioase din acest an includ și prezența moaștelor Sfântului Cuvios Paisie, aduse de reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei de la o mănăstire din județul Neamț.

Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în prima jumătate a secolului al XI-lea, în localitatea Epivat, din regiunea Traciei, în apropierea Mării Marmara. După ce au fost păstrate în mai multe locuri, moaștele sale au ajuns la Iași în anul 1641, în timpul domniei lui Vasile Lupu, fiind așezate inițial la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”.

În anul 1888, după incendiul care a afectat biserica mănăstirii, racla a fost mutată la Catedrala Mitropolitană, unde se află și în prezent.

Cunoscută pentru evlavia de care se bucură în lumea ortodoxă, Sfânta Parascheva este sărbătorită în fiecare an pe 14 octombrie. Pelerinajul de la Iași rămâne unul dintre cele mai importante evenimente religioase din România, atrăgând credincioși din țară și de peste hotare.

Sursa: AGERPRES, informații prelucrate și reformulate.