Prin acest proiect, Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”, în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, își propun să readucă lectura în atenția publicului, în special a tinerilor, și să încurajeze descoperirea cărților într-un cadru deschis și prietenos.

La târg vor fi prezente Editura Junimea, Cuantic, Corint, Crime Scene Press și Editura Societății Muzeului Ardelean (EME), alături de librăriile Cărturești, Gaudeamus și Lokal. Vizitatorii vor putea descoperi apariții editoriale, vor participa la prezentări de carte și dialoguri cu autori și reprezentanți ai editurilor amintite mai sus, precum și la ateliere și activități dedicate diferitelor vârste. Vor fi prezente și publicații sătmărene.



Programul evenimentului:

JOI, 15 OCTOMBRIE



- 17:00 – Deschidere oficială

- 18:00–19:00 – Prezentări de carte: „Mirajul gazonului” (2024), de Mircea Lucescu; „Acolo unde niciodată nu se întâmplă nimic” (2026), de Jesús del Cerro, volum publicat la Editura Junimea; „Încerc să mă așez în pagină”, de George Vigdor, din colecția „Cuvinte migratoare”. Prezintă Liviu Apetroaie și Ioan Răducea, moderează Robert Laszlo.

- 19:00–20:00 – Prezentarea cărții „Itt kávéztak ők”, de Nyáry Krisztián, urmată de o discuție cu autorul, moderată de Kovács Eszter (în limba maghiară).



VINERI, 16 OCTOMBRIE



- 11:00–12:00 – Prezentarea volumului „Scrieri integrale”, de Ion Creangă, ediție anastatică sub coordonarea lui Constantin Parascan. Activitate dedicată tinerilor cu vârsta între 14 și 18 ani. Moderează Robert Laszlo.

- 12:00–13:00 – Prezentarea seriei „Magul călător” – mari poeți români în ediții bibliofile (2026): Grigore Vieru – „Limpede ca lacrima”; Nicolae Labiș – „Rapsodia pădurii”; Magda Isanos – „Ziua mea netrăită”; Mihai Ursachi – „Balada nopții de aur”; Cezar Ivănescu – „Amintirea Paradisului”; Horia Zilieru – „Din ardere”. Prezintă Liviu Apetroaie și Ioan Răducea; moderează Robert Laszlo. Activitate dedicată tinerilor cu vârsta între 14 și 18 ani.

- 13:00–14:00 – Prezentarea cărții „Sárgalábú Mademoiselle és a díszes társaság”, de Kovács Réka. Discuție cu autoarea, moderată de Kovács Eszter (în limba maghiară).

- 14:00–15:00 – „Mire jó az olvasás, a könyv?” – discuție despre lectură și cărți cu scriitorul Nyáry Krisztián, moderată de Kovács Eszter (în limba maghiară).

- 15:00–16:00 – Horia Nicola Ursu: „Suspans, mystery, noir: fața întunecată a literaturii”. Prezentarea Editurii Crime Scene Press și o incursiune în literatura de suspans, mystery, thriller și noir.

- 16:30–18:00 – Prezentare de carte cu Ovidiu Pecican: „Istoria României - Stat și Cultură, Istoria românilor de la origini până azi” (vol. 1–2) și „Istoria Culturii Române” (vol. 1). Moderează Robert Laszlo.

- 16:30–19:00 – „Élfestő WORKSHOP” – atelier de pictură pe cantul cărților, în limba maghiară, cu Koháriné Kabai Zsófia, în sala mică.

- 18:00–19:00 – Prezentări de carte cu Stelian Tănase: „Europa la Patru Mâini”, împreună cu Elena Vijulie, „Istoria Căderii Regimurilor Comuniste” și „Cioran și Securitatea”. Moderează Robert Laszlo.



SÂMBĂTĂ, 17 OCTOMBRIE



- 09:00–12:00 – „Élfestő WORKSHOP” – atelier de pictură pe cantul cărților, în limba maghiară, cu Koháriné Kabai Zsófia, în sala mică.

- 10:00–11:00 – Prezentarea cărții „Trilogia catară”, de Olivia Mândruțiu Rusu, membră a Uniunii Scriitorilor. Moderează Robert Laszlo.

- 11:00–12:00 – Elena Vijulie Tănase: „Libertatea de Exprimare și Cenzura sau Între istorie rescrisă și istorie adevărată după 1989, din perspectiva unui jurnalist”. Moderează Robert Laszlo.

- 12:00–13:00 – „Mire jó a képregény (?)” – discuție cu pasionații de benzi desenate, cu Bob Lóránd. Moderează Szénás Zalán (în limba maghiară, în sala mică).

- 13:00–14:00 – Prezentarea cărții „Sosemvolt aranykor. Innováció és múltértelmezés a magyar pop-rock zene történetében” (Editura Societății Muzeului Ardelean – EME, 2026), de Radnai Dániel Szabolcs. Discuție moderată de Biró Annamária (în limba maghiară).

- 14:00–15:00 – Prezentarea cărții „Történeti játékstílus és gyakorlat. Prielle Kornélia pályafutásának színházművészeti és társadalmi dimenziói” (Akadémiai kiadó, Editura Societății Muzeului Ardelean – EME, 2025), de Bartha Katalin Ágnes. Discuție moderată de Biró Annamária (în limba maghiară).

- 14:00–15:00 – „Conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului scris” – Gabriela Paul, restaurator de carte veche, îi introduce pe cei interesați în tainele restaurării cărților vechi. Activitate în sala mică.

- 15:00–17:00 – Prezentări de carte și dialog cultural cu autori publicați la Editura Junimea: Ioan Pintea, Mircea Măluț, George Vigdor, Gheorghe Vidican, Codruța Vancea, Simona Șerban și Alexandru Zotta. Vor fi prezentate și volume recente: Liviu Apetroaie – „Sau NU” și „Cealaltă oglindă sumară. El otro espejo sumario”; Ioan Răducea – „Artă tratată. Note din expoziții” și „Casă de Paști”. Moderatori: Liviu Apetroaie și Ioan Răducea; dialog cu Robert Laszlo.

- 17:00–18:00 – Cenaclul Cronograf, cu participarea: Robert Laszlo, Loredana Știrbu, Cornelia Bălan Pop, Florina Juncu, Felician Pop, Gheorghe Cormoș, Vasile Conioși Meșteșanu, Mihai Sas, Adrian Lupescu și Mark Neimet.

- 18:00–19:00 – Prezentarea cărții „Kiváló testek” (Jelenkor, 2026), de Tompa Andrea. Discuție moderată de Biró Annamária (în limba maghiară).



Pe lângă prezentările de carte și ateliere, vizitatorii vor găsi o selecție bogată de volume pentru toate vârstele: cărți pentru copii și adolescenți, literatură contemporană, istorie, artă și volume de specialitate. Editurile și librăriile participante vor pregăti reduceri și oferte speciale, iar cumpărăturile vor putea fi achitate și prin card bancar. Un colț de lectură și o cafenea literară vor oferi publicului un spațiu plăcut pentru răsfoit cărți, conversații și relaxare. Accesul la toate activitățile este gratuit.



Vă invităm între 15 și 17 octombrie la Casa Meșteșugarilor să descoperiți cărți noi, să povestiți cu autorii și să vă bucurați de un final de săptămână în care lectura aduce oamenii împreună. Weekend de Carte se dorește a fi, încă de la prima ediție, începutul unei frumoase și îndelungate călătorii în lumea literelor, un eveniment care să fie organizat de-acum încolo în fiecare an.