Darren Betea și Ianis Bikfalvi, în fruntea clasamentelor





Kartingul sătmărean și careian își face tot mai mult loc în competițiile internaționale, iar rezultatele obținute de tinerii piloți arată că în această zonă există o generație care vine puternic din urmă.





Unul dintre numele care se află deja în atenție este Darren Betea, sătmăreanul care a avut un sezon 2026 foarte bun în competițiile Rotax. Alături de el, Careiul este reprezentat de frații Bikfalvi, implicați în competițiile internaționale la categorii diferite de vârstă.





Darren Betea, lider în MiniMax

În clasamentul MiniMax Merged Results din 25 septembrie, Darren Betea se află pe prima poziție, cu 123 de puncte.

Sătmăreanul este urmat de Feher Sebestyen, cu 118 puncte, și Czecze Benjamin, cu 114 puncte. Astfel, Darren avea un avantaj de cinci puncte în fața ocupantului locului secund.

Performanța sa a fost completată de o victorie spectaculoasă în Superfinala ultimei etape a campionatului RMC Hungary, unde Darren, pilotând kartul cu numărul 118, a terminat pe primul loc.

A parcurs cele 13 tururi în 10 minute și 16,665 secunde, iar cel mai bun tur al său a fost de 47,017 secunde. Janicijevic, clasat pe locul al doilea, a sosit la doar 0,513 secunde în urma sa.

Lupta a fost extrem de strânsă inclusiv la nivelul celui mai bun tur. Darren a înregistrat 47,017 secunde, iar adversarul său direct, 47,021 secunde – o diferență de numai patru miimi de secundă.

Ultima etapă a RMC Hungary s-a desfășurat în paralel cu RMC CEZ – Central European Zone Championship. Darren a urcat însă pe podium doar în clasamentul RMC Hungary, întrucât România nu face parte din CEZ, potrivit informațiilor prezentate.





Kecskemét, un nou test pentru sătmărean

La doar câteva zile distanță, circuitul BirizdoKart din Kecskemét a găzduit etapa a IV-a a Rotax Max Challenge Central Europe, desfășurată în perioada 2–4 octombrie 2026.

Darren Betea a fost din nou prezent la startul categoriei Rotax MiniMax și a avut o evoluție solidă, în ciuda unor probleme tehnice.

În antrenamentele de vineri, sătmăreanul a fost cel mai rapid în patru manșe. A continuat să fie competitiv și sâmbătă, însă o problemă tehnică la motor, care nu a putut fi remediată până la calificări, l-a împiedicat să obțină un rezultat mai bun. Darren s-a calificat cu al optulea timp.

Deși problema a fost remediată ulterior, intervenția nu a eliminat-o în totalitate, iar dificultățile tehnice și-au pus amprenta asupra parcursului său.

În prefinală, sătmăreanul a încheiat cursa pe locul al patrulea, cu un cel mai bun tur de 46,707 secunde. O penalizare pentru depășirea limitelor pistei („track limits”) l-a retrogradat însă pe locul al nouălea.

În finală, Darren a terminat pe locul al patrulea, parcurgând cele 13 tururi și înregistrând un cel mai bun timp de 46,748 secunde. Diferența față de câștigător a fost de aproximativ 1,5 secunde, într-o cursă în care lupta pentru primele poziții a fost extrem de echilibrată.

În cele 16 tururi ale Superfinalei, Darren a reușit să ajungă până pe locul al doilea, la o diferență de numai 0,556 secunde față de primul clasat. Astfel, a încheiat etapa a IV-a a competiției CE pe locul al cincilea, la doar două puncte de ocupantul poziției a patra, Robin Raikkonen.

Chiar dacă la Kecskemét nu a urcat pe podiumul final al etapei, Darren a rămas în plutonul fruntaș al categoriei și a acumulat o experiență importantă într-un sezon în care a demonstrat deja că poate lupta pentru victorie.





Ianis Bikfalvi, primul în MicroMax

Și Careiul are motive serioase de satisfacție.

În clasamentul MicroMax Merged Results, Ianis Bikfalvi apare pe prima poziție, cu 119 puncte.

Careianul i-a devansat pe Farkas Oliver, cu 117 puncte, și pe Tompai Oliver, cu 112 puncte. Diferența de numai două puncte față de ocupantul locului secund arată cât de echilibrată a fost lupta.

Pentru familia Bikfalvi, kartingul a devenit deja un proiect serios de performanță, iar rezultatele obținute de copii sunt urmărite cu atenție.





Familia Bikfalvi, implicată în drumul spre performanță

Fostul mare fotbalist Eric Bicfalvi, tatăl tinerilor piloți, vorbește despre karting cu aceeași pasiune cu care, în trecut, vorbea despre fotbal.

Obiectivul este ca cei mici să aibă posibilitatea de a participa la competiții, de a acumula experiență și de a progresa.

„Să facem cumva în direcția bună pentru copil. Să participe, mai ales că au potențial”, spune Eric Bicfalvi.

Acesta consideră că există în zonă mai mulți copii cu reale calități pentru motorsport.

„Avem 4-5 copii foarte buni”, spune fostul internațional, care vede în karting o disciplină în care talentul trebuie dublat de foarte multă muncă și experiență.

Despre unul dintre tinerii piloți, Eric este categoric: „Este foarte talentat copilul pe kart. Are și mulți ani de karting.”





Următorul pas: juniorii





Pentru piloții aflați acum la categoriile mici, următoarea provocare importantă va fi trecerea la categoria Junior.

Schimbarea nu este deloc simplă. Apar materiale tehnice mai performante, viteze mai mari și adversari cu experiență.

„La anul intră juniori. Alt șasiu, mai tare motor. Sunt curios cum trece și va face adaptarea”, explică Eric Bicfalvi.

Familia este deja familiarizată cu această provocare, unul dintre copii ajungând la categoria Junior, unde concurează inclusiv împotriva unor piloți mai mari ca vârstă.

„Concurăm cu băieții mari, deși suntem mici ca vârstă încă pentru ei”, spune Eric.





Și Ayan Bikfalvi continuă pe drumul internațional

În competițiile central-europene este prezent și Ayan Bikfalvi, care concurează la categoria Rotax Junior pentru Kun Motorsport Kft.

Ayan figurează în evidențele campionatului FIA CEZ, iar în clasamentele sezonului 2026 consultate anterior acumulase 67 de puncte după primele etape.

Astfel, familia Bikfalvi este reprezentată la mai multe niveluri ale competițiilor de karting, iar trecerea de la MicroMax spre Juniori va reprezenta, în anii următori, o etapă importantă în dezvoltarea acestor tineri piloți.





Sătmarul și Careiul, tot mai vizibile în karting

Rezultatele lui Darren Betea și Ianis Bikfalvi, completate de parcursul lui Ayan Bikfalvi, arată că zona Sătmarului începe să conteze tot mai mult în kartingul central-european.

Darren are deja victorii și clasări în fruntea competițiilor MiniMax, Ianis conduce clasamentul MicroMax prezentat în rezultatele din 25 septembrie, iar frații Bikfalvi își continuă parcursul în competițiile internaționale.

De la Satu Mare la Carei, noua generație apasă accelerația, iar rezultatele de până acum arată că merită urmărită îndeaproape.











