



RMN CONTA ANALIST SRL anunță finalizarea implementării proiectului „DIGITALIZAREA COMPANIEI RMN CONTA ANALIST SRL”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul III – Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice, Componenta C9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția I3 – Scheme de ajutor pentru sectorul privat, Măsura 1 – Digitalizarea IMM-urilor.

Proiectul a urmărit îmbunătățirea nivelului de digitalizare a companiei prin achiziții și servicii specifice digitalizării, inclusiv servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice, achiziția de echipamente hardware TIC, realizarea rețelei LAN/Wi-Fi, achiziționarea/dezvoltarea/adaptarea aplicațiilor și licențelor software, implementarea bazelor de date, achiziția/închirierea unui nume de domeniu, servicii de digitalizare a arhivelor, servicii de tip Cloud Computing, servicii de securitate cibernetică, servicii de auditare tehnică IT și instruirea personalului care utilizează echipamentele TIC.

Datele proiectului

Beneficiar: RMN CONTA ANALIST SRL

Cod proiect: 2960.1/i3/c9

Contract de finanțare: Nr. ordine 2960.1/i3/c9 din 27.03.2025

Perioada de implementare: 30.04.2025 – 31.07.2026 (15 luni)

Loc de implementare: Municipiul Satu Mare, Str. George Coșbuc, nr. 26, județul Satu Mare

Valoarea totală a proiectului: 163.241,34 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 121.781,24 lei

Date de contact

Persoană de contact: Donca Raluca Alexandra

Telefon: 0742 478 881

E-mail: raluca@rmnconta.ro

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