Anunț privind finalizarea proiectului „DIGITALIZAREA COMPANIEI RMN CONTA ANALIST SRL”

Anunțuri 14.10.2026 12:52
Anunț privind finalizarea proiectului „DIGITALIZAREA COMPANIEI RMN CONTA ANALIST SRL”


RMN CONTA ANALIST SRL anunță finalizarea implementării proiectului „DIGITALIZAREA COMPANIEI RMN CONTA ANALIST SRL”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul III – Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice, Componenta C9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția I3 – Scheme de ajutor pentru sectorul privat, Măsura 1 – Digitalizarea IMM-urilor.

Proiectul a urmărit îmbunătățirea nivelului de digitalizare a companiei prin achiziții și servicii specifice digitalizării, inclusiv servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice, achiziția de echipamente hardware TIC, realizarea rețelei LAN/Wi-Fi, achiziționarea/dezvoltarea/adaptarea aplicațiilor și licențelor software, implementarea bazelor de date, achiziția/închirierea unui nume de domeniu, servicii de digitalizare a arhivelor, servicii de tip Cloud Computing, servicii de securitate cibernetică, servicii de auditare tehnică IT și instruirea personalului care utilizează echipamentele TIC.

Datele proiectului

Beneficiar: RMN CONTA ANALIST SRL

Cod proiect: 2960.1/i3/c9

Contract de finanțare: Nr. ordine 2960.1/i3/c9 din 27.03.2025

Perioada de implementare: 30.04.2025 – 31.07.2026 (15 luni)

Loc de implementare: Municipiul Satu Mare, Str. George Coșbuc, nr. 26, județul Satu Mare

Valoarea totală a proiectului: 163.241,34 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 121.781,24 lei

Date de contact

Persoană de contact: Donca Raluca Alexandra
Telefon: 0742 478 881
E-mail: raluca@rmnconta.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

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