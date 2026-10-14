



Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Satu Mare au aplicat peste 300 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 100.000 de lei, în urma acțiunilor desfășurate miercuri, 14 octombrie 2026, pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere. În cadrul controalelor, șase șoferi au rămas fără dreptul de a conduce, iar 13 certificate de înmatriculare au fost reținute.

Polițiștii sătmăreni au desfășurat, pe parcursul zilei de 14 octombrie, activități pentru prevenirea faptelor antisociale, menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, precum și pentru supravegherea și fluidizarea traficului rutier pe drumurile din județ.

Acțiunile au vizat respectarea legislației în vigoare și responsabilizarea participanților la trafic, în vederea reducerii riscului de producere a accidentelor rutiere.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au aplicat peste 300 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor depășind 100.000 de lei.

Totodată, ca măsură complementară, a fost dispusă suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru șase conducători auto. De asemenea, polițiștii au reținut 13 certificate de înmatriculare, în urma constatării unor nereguli.

Recomandările polițiștilor pentru prevenirea accidentelor

Reprezentanții IPJ Satu Mare le reamintesc participanților la trafic că respectarea regulilor de circulație și adoptarea unui comportament preventiv sunt esențiale pentru siguranța tuturor celor care utilizează drumurile publice.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto:

Să nu conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Să respecte limitele legale de viteză și să adapteze viteza la condițiile de drum.

Să nu efectueze depășiri în zonele în care aceste manevre sunt interzise.

Să manifeste atenție sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni și să acorde prioritate celor îndreptățiți.

Să evite deplasarea cu autovehicule care prezintă defecțiuni la sistemele de frânare, direcție, iluminare sau evacuare.

La rândul lor, pietonii sunt sfătuiți să traverseze numai prin locurile special amenajate și semnalizate, după ce s-au asigurat temeinic că traversarea se poate face în siguranță.

Bicicliștii trebuie să utilizeze pistele special amenajate, acolo unde acestea există, sau să circule pe partea carosabilă cu respectarea regulilor de circulație aplicabile.

Polițiștii continuă acțiunile pentru siguranța rutieră

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare atrage atenția că responsabilitatea în trafic este esențială pentru prevenirea accidentelor și protejarea vieții participanților la circulație.

Polițiștii le solicită tuturor conducătorilor auto să respecte legislația rutieră, să evite comportamentele periculoase și să acorde o atenție deosebită celorlalți participanți la trafic.

Acțiunile de control și prevenire urmăresc menținerea unui climat de siguranță pe drumurile publice din județul Satu Mare și reducerea riscurilor generate de nerespectarea normelor de circulație.



