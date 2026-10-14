O mie de cocori din hârtie, o dorință comună: elevii Colegiului „Kölcsey Ferenc” au participat la un atelier de origami la Biblioteca Județeană Satu Mare

Locale 14.10.2026 16:36
O mie de cocori din hârtie, o dorință comună: elevii Colegiului „Kölcsey Ferenc” au participat la un atelier de origami la Biblioteca Județeană Satu Mare

Biblioteca Județeană Satu Mare a găzduit un atelier în care elevii Colegiului Național „Kölcsey Ferenc”, însoțiți de profesoara Fehér Imola, au învățat să plieze cocori din hârtie prin tehnica origami. Activitatea face parte dintr-o inițiativă cu un obiectiv ambițios: realizarea, împreună, a 1.000 de cocori.

Cocorul are un loc aparte în cultura japoneză, fiind asociat cu longevitatea, fericirea, pacea și norocul. Potrivit legendei senbazuru, celui care pliază o mie de cocori din hârtie i se poate împlini o dorință. În timp, acest șir de cocori a devenit și un simbol al speranței, al perseverenței și al dorinței de vindecare.

Organizatorii spun că inițiativa a fost inspirată și de povestea scriitorului maghiar Grecsó Krisztián: în perioada în care acesta se confrunta cu o boală gravă, un cititor a pliat o mie de cocori, ca gest de încurajare și urare de însănătoșire. Povestea a oferit atelierului un sens care depășește exercițiul de îndemânare.

Pentru elevi, fiecare foaie pliată a fost un prilej de a exersa răbdarea și atenția, dar și de a vorbi despre felul în care un gest simplu poate transmite grijă față de ceilalți. Cocorii realizați la bibliotecă sunt primii pași către obiectivul celor o mie, fiecare purtând simbolic un gând bun sau o dorință.

Biblioteca Județeană Satu Mare le-a mulțumit elevilor pentru participare și profesoarei Fehér Imola pentru colaborare. O mie de cocori este, astfel, mai mult decât ținta unui atelier de origami: este o invitație la creație, solidaritate și speranță.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Anunt
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Anunt
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand