Biblioteca Județeană Satu Mare a găzduit un atelier în care elevii Colegiului Național „Kölcsey Ferenc”, însoțiți de profesoara Fehér Imola, au învățat să plieze cocori din hârtie prin tehnica origami. Activitatea face parte dintr-o inițiativă cu un obiectiv ambițios: realizarea, împreună, a 1.000 de cocori .



Cocorul are un loc aparte în cultura japoneză, fiind asociat cu longevitatea, fericirea, pacea și norocul. Potrivit legendei senbazuru, celui care pliază o mie de cocori din hârtie i se poate împlini o dorință. În timp, acest șir de cocori a devenit și un simbol al speranței, al perseverenței și al dorinței de vindecare.

Organizatorii spun că inițiativa a fost inspirată și de povestea scriitorului maghiar Grecsó Krisztián: în perioada în care acesta se confrunta cu o boală gravă, un cititor a pliat o mie de cocori, ca gest de încurajare și urare de însănătoșire. Povestea a oferit atelierului un sens care depășește exercițiul de îndemânare.

Pentru elevi, fiecare foaie pliată a fost un prilej de a exersa răbdarea și atenția, dar și de a vorbi despre felul în care un gest simplu poate transmite grijă față de ceilalți. Cocorii realizați la bibliotecă sunt primii pași către obiectivul celor o mie, fiecare purtând simbolic un gând bun sau o dorință.

Biblioteca Județeană Satu Mare le-a mulțumit elevilor pentru participare și profesoarei Fehér Imola pentru colaborare. O mie de cocori este, astfel, mai mult decât ținta unui atelier de origami: este o invitație la creație, solidaritate și speranță.