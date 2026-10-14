CSM Olimpia Satu Mare joacă două meciuri importante în Liga 2 Sport •

CSM Olimpia Satu Mare se pregătește pentru două noi confruntări în Liga 2. Sâmbătă, 17 octombrie, sătmărenii primesc vizita formației Metalul Buzău, iar o săptămână mai târziu vor evolua în deplasare, împotriva Chindiei Târgoviște.



Programul etapelor a 10-a și a 11-a din Liga 2, sezonul 2026–2027, a fost stabilit marți, 13 octombrie. Pentru CSM Olimpia urmează un meci pe teren propriu, pe stadionul „Daniel Prodan”, și o deplasare la Târgoviște, în două runde în care fiecare punct poate conta în economia campionatului.



Duel cu Metalul Buzău, pe teren propriu

Primul meci al echipei sătmărene este programat sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 11:00, când CSM Olimpia Satu Mare va întâlni Metalul Buzău, în etapa a 10-a a Ligii 2.

Partida se va disputa pe stadionul „Daniel Prodan” din Satu Mare. Formația sătmăreană va încerca să profite de avantajul terenului propriu și să obțină un rezultat pozitiv în fața propriilor suporteri.

Meciul dintre CSM Olimpia și Metalul Buzău nu figurează printre cele trei partide din această rundă anunțate pentru transmitere în direct la TV.



Deplasare la Târgoviște, în etapa a 11-a

În etapa următoare, CSM Olimpia va avea parte de un nou test, în deplasare. Duminică, 25 octombrie, de la ora 11:00, sătmărenii vor întâlni Chindia Târgoviște.

Confruntarea face parte din programul etapei a 11-a și va fi transmisă în direct la Digisport și Prima sport . Pentru Olimpia, duelul de la Târgoviște va reprezenta o nouă oportunitate de a acumula puncte înainte de continuarea sezonului regular.

Pentru CSM Olimpia Satu Mare urmează, așadar, două partide importante în campionat: una pe teren propriu, cu Metalul Buzău, și alta în deplasare, împotriva Chindiei Târgoviște.



Program etapa 10 Liga 2, sezon 2026-2027:

sâmbătă, 17 octombrie 2026, ora 11:00

CSC Dumbrăviţa – FC Bihor Oradea

Steaua Bucureşti – Metaloglobus

ACSM Reşiţa – Cetatea Suceava – FRF.tv

CSM Slatina – Unirea Slobozia

CSL Ştefăneştii de Jos – CS Dinamo Bucureşti

CSM Olimpia Satu Mare – Metalul Buzău

Concordia Chiajna – CSC Şelimbăr

SC Popeşti Leordeni – CS Afumaţi

sâmbătă, 17 octombrie 2026, ora 12:30

SCM Râmnicu Vâlcea – Știința Poli Timișoara – tv

duminică, 18 octombrie 2026, ora 13:30

FC Bacău – CS Gloria Bistriţa – tv

marți, 20 octombrie 2026, ora 17:30

AFC ASA Târgu Mureş – Chindia Târgovişte – tv



Program etapa 11 Liga 2, sezon 2026-2027:

joi, 22 octombrie 2026, ora 16:00

FC Bihor Oradea – ACSM Reşiţa – tv

sâmbătă, 24 octombrie 2026, ora 11:00

Metalul Buzău – CSL Ştefăneştii de Jos

CSC Şelimbăr – AFC ASA Târgu Mureş

CS Afumaţi – Steaua Bucureşti

Unirea Slobozia – Concordia Chiajna

CS Dinamo Bucureşti – SC Popeşti Leordeni

Cetatea Suceava – CSM Slatina – FRF.tv

CS Gloria Bistriţa – CSC Dumbrăviţa

sâmbătă, 24 octombrie 2026, ora 13:00

Știința Poli Timișoara – FC Bacău – tv

duminică, 25 octombrie 2026, ora 11:00

Chindia Târgovişte – CSM Olimpia Satu Mare – tv

luni, 26 octombrie 2026, ora 17:00

Metaloglobus – SCM Râmnicu Vâlcea – tv





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