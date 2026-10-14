Doliu la Biblioteca Județeană Satu Mare. Bibliotecarul Mircea Pîrlea s-a stins din viață Locale •





Comunitatea culturală sătmăreană este în doliu după trecerea în neființă a lui Mircea Pîrlea, bibliotecar la Sala de Lectură „Gheorghe Bulgăr” din cadrul Bibliotecii Județene Satu Mare. Timp de trei decenii, acesta a lucrat în slujba cititorilor și a cărților.



Vestea a fost anunțată de colegii săi, care îl descriu ca pe un om dedicat profesiei, apreciat pentru profesionalismul și căldura sa.



„Ne vom aminti mereu de profesionalismul său, de zâmbetul cald și de dedicarea cu care a slujit lumea cărților și a culturii sătmărene”, a transmis colectivul Bibliotecii Județene Satu Mare. Instituția a adresat condoleanțe familiei îndoliate și i-a adus un ultim omagiu colegului care a făcut parte din viața bibliotecii vreme de 30 de ani.



Dumnezeu să-l odihnească în pace!





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