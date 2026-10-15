Senatorul UDMR de Satu Mare, Loránd Turos, a declarat la Digi24 că formațiunea va vota Guvernul condus de Luca Niculescu și programul de guvernare, însă nu va avea reprezentanți în Executiv, pledând pentru un compromis între partidele pro-occidentale și avertizând asupra riscurilor prelungirii crizei politice și economice.

UDMR va susține în Parlament învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, fără să participe direct la guvernare. Anunțul a fost făcut de Loránd Turos, senator UDMR de Satu Mare și lider al senatorilor formațiunii, într-un interviu acordat postului Digi24, în care a vorbit despre negocierile purtate în ultimele luni, blocajul politic și necesitatea formării unui Executiv cu puteri depline.

Senatorul sătmărean a susținut că UDMR a încercat pe parcursul verii să faciliteze dialogul între partidele care au făcut parte din fosta coaliție, în speranța identificării unei soluții pentru depășirea crizei. Potrivit acestuia, reprezentanții formațiunii au mers succesiv la sediile PSD, PNL și USR pentru a-i convinge pe liderii politici să reia discuțiile.

„UDMR, toată vara, a făcut naveta între sediile partidelor din fosta coaliție. Ba la PSD, ba la PNL, ba la USR. Băieți, trebuie să stăm de vorbă, trebuie să găsim o soluție. Nu trebuie să iubim politicile altora. Nu trebuie să ne îmbrățișăm și să fim prieteni de mâine. Dar trebuie să asigurăm un guvern responsabil pentru această țară. Altfel, luăm cheile statului și le aruncăm extremiștilor. Asta nu ar fi fost o soluție”, a declarat Loránd Turos.





Acesta a pus dificultățile negocierilor pe seama orgoliilor și nemulțumirilor politice, evitând să indice partidul care ar fi fost cel mai puțin dispus să accepte un compromis. În opinia sa, interesul principal ar trebui să fie găsirea unei formule de colaborare între forțele pro-occidentale.

UDMR susține Guvernul, dar nu va avea miniștri

Deși nu va avea reprezentanți în viitorul Executiv, formațiunea nu intenționează să respingă automat măsurile propuse de acesta. Loránd Turos a precizat că UDMR va analiza și va susține inițiativele pe care le consideră necesare pentru bunăstarea cetățenilor și pentru stabilitatea politică și economică a României.

„Noi votăm acest guvern și nu vom face parte din Executiv. Dar asta nu înseamnă că nu vom susține acele măsuri guvernamentale care sunt necesare pentru bunăstarea cetățenilor și pentru stabilitatea politică și economică a țării”, a explicat senatorul UDMR de Satu Mare.





Acesta a avertizat că viitorul Cabinet va avea o misiune dificilă, în condițiile în care fiecare măsură importantă va necesita negocieri și construirea unei majorități parlamentare. În același timp, a insistat asupra necesității unor decizii care să limiteze efectele crizei economice asupra populației.

Alegerile anticipate nu ar garanta ieșirea din criză

Referindu-se la posibilitatea dizolvării Parlamentului și organizării alegerilor anticipate, Loránd Turos a afirmat că nu știe să fi existat discuții pe această temă la Palatul Cotroceni. În opinia sa, un asemenea scenariu ar fi riscat să prelungească instabilitatea, fără să ofere garanția rezolvării blocajului politic.

„Nu putem să mergem doi ani de zile în continuare cu guvern interimar, fără să găsim o soluție. Ultima variantă, da, ar fi fost dizolvarea Parlamentului. Ceea ce nu înseamnă neapărat rezolvarea crizei politice, pentru că doar prelungirea ei, fără un buget, fără o rectificare bugetară, ar fi dus la colaps”, a avertizat senatorul.

În intervenția sa, acesta a invocat și situația unor angajați din județul Satu Mare, pe care îl reprezintă în Senatul României, despre care a afirmat că nu și-au primit salariile și nu au certitudinea păstrării locurilor de muncă. În acest context, a subliniat importanța formării unui Guvern cu puteri depline, capabil să adopte măsurile bugetare și economice necesare.

„Pentru ei este foarte important să avem un guvern, să avem o rectificare bugetară, să avem o stabilitate bugetară, economică, politică”, a declarat Loránd Turos.

Poziția exprimată de senatorul UDMR de Satu Mare este că formațiunea va sprijini învestirea Guvernului, dar va rămâne în afara Executivului, urmând să decidă în funcție de fiecare măsură dacă aceasta merită susținută în Parlament.



